Realitypar lukker i

Sarah Tiedt og Türker har taget en stor beslutning midt i deres kamp for at blive gravide

Sarah Tiedt og Türker vil ikke længere holde deres mange tusind følgere opdateret, når der sker noget nyt i kampen for at få et barn.

Parret har ellers længe været åbne omkring det på både Youtube og Instagram, som for eksempel dengang de mistede deres ufødte barn i august.

Men det er slut nu, meddeler Sarah Tiedt i et opslag på Instagram, hvor hun uddyber kæresteparrets fælles beslutning.

'Vi er desværre nået et punkt nu, hvor vi har brug for ikke at dele mere ud. Før vi står med en positiv test,' skriver hun og fortsætter:

'Der har været en del aftener, hvor bla. Türker har været rigtig ked af det, fordi det ikke er sket endnu, og han synes ikke, det er sjovt at filme mere om processen til YouTube, da det desværre er gået hen og blevet hårdt,' lyder det videre fra influenceren med 170.000 følgere.

Har brug for ro

Det er dog ikke kun hårdt for Türker at dele graviditetstanker og -kamp, men også for Sarah selv, understreger reality-deltageren.

'For mit vedkommende kan jeg mærke det ligeledes er hårdt, det hårdt at se Türker sådan, og jeg må nok tilstå at uden man er klar over det, så stresser jeg personligt mere min krop ved at lukke jer ind i denne process, da vi hele tiden får beskeder om, hvornår kommer der ny video, er du gravid, hvornår får vi ny status?'

'Status er, vi er ikke gravide endnu. Vi har valgt at lukke ned for processen for at få ro til vores kroppe,' lyder det videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sarah Tiedt, der ikke har yderligere kommentarer til sagen.