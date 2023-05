Realitypar taler ud efter brud: Det var hårdt

Vi blev et realitypar fattigere i marts måned, og nu taler Emilie og Mads, for første gang, om tiden efter

De faldt for hinanden i 'Ex on the Beach' og fortsatte efterfølgende som kærester, da de kom hjem til Danmark.

Men lykken varede ikke evigt, og i marts kunne Emilie Hoffmann og Mads Andersen fortælle, at de var gået fra hinanden.

Til 'Vi Elsker Heroes' i Rødovre fortæller eks-realityparret til Ekstra Bladet, hvordan tiden efter bruddet har været.

- Det har været hårdt. det har det. Emilie er en dejlig pige, klart den bedste pige, jeg nogensinde har været sammen med. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men ja, det går fortæller Mads E. Andersen.

Og her stemmer realitybaben i.

- Jeg føler næsten, jeg har mistet min mor. Det er som om, at der er en eller anden person, der er død indeni mig, siger Emilie Hoffmann.

Emilie og Mads havde været til samme forfest, inden de mødte op til 'Vi elsker Heroes' i Rødovre. Foto: Henning Hjorth

Prøver at være gode venner

På trods af, at parret synes, det er hårdt at være adskilt, forsøger de stadig at holde sig gode venner. Præcis som de skrev, da de offentliggjorde på Instagram, at de var gået fra hinanden.

'Mads og jeg har valgt at skifte vores relation som par/kærester ud med at være venner. Og forhåbentlig bedste venner på længere sigt,' skrev Emilie Hoffmann dengang i opslaget.

Da Ekstra Bladet spørger ind til, hvordan det går med at være venner nu, er de begge optimistiske.

- Jeg synes, vi er godt på vej. Det er klart, at der er noget tid, hvor man har brug for lige at være væk fra hinanden, men vi snakker fint sammen og er gode venner, fortæller Mads.

Og Emilie mener også, at det er på vej i den rigtige retning.

- Det er ikke nemt, men vi er gode til at kommunikere sammen og snakke om, at det er hårdt, siger hun.

Mads og sin realitykollega Nicklaes dukkede lørdag op til 'Vi elsker Heroes' i Espelunden i Rødovre. Foto: Jonathan Damslund

Fandt kærligheden

Dog har de har ikke mulighed for at gense deres spirrende tv-romance i sjette sæson af 'Ex on the Beach'. Den er nemlig fjernet af Discovery+ - en beslutning, som Mads bestemt ikke var tilfreds med.

– Jeg synes, det er noget fucking pis! Jeg har glædet mig til at komme med i programmet siden min ansøgning og været megastolt og elsket af være en del af alt, der er sket dernede. Jeg synes, vi havde en megafed tur, og der ligger nogle sindssygt fede minder for mig i hele programmet, som jeg har elsket at kunne kigge tilbage på, har han sagt til Se og Hør.

Emilie Hoffmann har tidligere medvirket i 'Paradise Hotel', hvor hun også fandt kærligheden i Casper Balo, der deltog i samme sæson.

