Realitystjerne bestjålet: Fucking ked af det

'Ex on the Beach'-stjernen Emilie Hoffmann og kæresten Mads Andersen er netop nu på ferie i Antalya, Tyrkiet.

Men det, der skulle have været lækker afslapning i sydens sol, er endt med et mareridt for parret, der fortæller på Instagram, at Emilie Hoffmanns smykker er blevet stjålet fra værelset, mens de var væk.

'Jeg er så fucking ked af det. I går aftes, inden vi skulle ned og spise, finder jeg ud af, at mit smykkeskrin er stjålet med alle mine smykker i', skriver hun i en story på Instagram og tilføjer:

'En meget fin halskæde, som jeg fik af Mads i fødselsdagsgave, og som har stor betydning, samt alle mine yndlingssmykker'.

Ledte overalt

Til Ekstra Bladet kalder Emilie Hoffmann det 'en trist situation'. Hun fortæller, at døren hele tiden har været låst, og at kortet til døren kun er brugt af parret selv samt en tekniker og en rengøringsdame.

'Det korte er egentlig bare, jeg tog mine smykker af aftenen inden, lagde dem i mit smykkeskrin, som jeg plejer, for jeg vil ikke have detm på i poolvand, fordi jeg gerne vil passe på dem. Smykkeskrinet pakkede jeg ned i min taske og lynede igen', skriver hun og fortsætter:

'Da jeg om aftenen (i går) skulle bruge mine smykker, fordi vi skulle i restauranten, var det der ikke, og så gik vi ellers i gang med at lede hele værelset igennem. Sågar køleskabet ...'

'Har været gemt væk'

Da parret var sikre på, at smykkeskrinet ikke var på værelset, gik de ned til receptionen, hvor de fik direktøren i tale via en tolk.

'Først så jeg et udprint fra hotellet, hvor vi alle kunne se, hvem der havde brugt kort til døren, og så fik jeg snakket med hoteldirektøren sammen med en tolk. Lidt senere kom der tre politimænd, som ville høre historien igen, og de ville gerne tage fingeraftryk af mine ting. Men fordi jeg havde rodet alt igennem, kunne de så ikke det ... så ingenting er sket efter der ... så nu sidder jeg bare tilbage med den største øvfølelse og er ked af det', skriver hun.

Parret rejser hjem søndag og vil nu forsøge at få det bedste ud af den resterende del af ferien, selvom hun har fået stjålet smykker for omkring 15.000 kroner, vurderer hun. Læg dertil halskæden fra kæresten.

'Det virker, som om hotellet er lidt ligeglad, fordi det ikke har ligget i en safety box. Men jeg holder på, at min dør, som har været låst, er safety nok. Og så kan man seriøst ikke have et 5-stjernet hotel og være stolt af det, hvis man har et personale, som går i folks tasker og tager ting. Det har på ingen måde ligget fremme. Det har været gemt væk', understreger hun.

