Realitystjerne dybt forelsket

Ida Søjborg, som er kendt fra 'Love Island', er jublende glad, efter hun har fundet sammen med sin nye kæreste, norske Kirstin.

- Jamen, jeg er egentlig bare i en kærlighedsboble for tiden - jeg føler endelig, jeg har fundet en, der passer til mine krav og ønsker omkring en partner, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi mødte hinanden på Tinder, fordi hun var i København en aften med en ven, og så var vi inden for rækkevidde af hinanden.

25-årige Ida og 28-årige Kirstin har kendt hinanden i et par måneder og har været kærester i knap en uge.

Ida Søjborg og kæresten Kirstin svæver på en lyserød sky. Foto: Privat

Det er hårdt

Realitystjernen er dog ikke i tvivl om, at hun har fundet den person, som hun gerne vil tilbringe resten af livet med. Det skyldes ikke mindst, at nordmanden har nogle kvaliteter, som Ida sætter stor pris på.

- Jeg er faldet for hendes rolige væsen, og alligevel er hun fuld af energi. Hun er meget glad og har god humor. Det er fedt, at vi har så mange fælles interesser, men det vigtigste for mig er at være tryg i et forhold, og det kan jeg endelig være, fordi hun hverken tager stoffer eller drikker, fortæller den forelskede 'Love Island'-deltager og tilføjer, at hendes nye kæreste er meget voksen.

Alt er dog ikke så lyserødt, som det ser ud. Kristin bor nemlig i Norge, og det gør det lidt sværere for dem at tilbringe lige så meget tid sammen, som det nyforelskede par kunne ønske sig.

- På et tidspunkt skal vi bo sammen, for jeg duer ikke til langdistanceforhold. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg, at det er hårdt, men tiden må vise, hvem der kommer til at flytte til det andet land, siger hun.

- Men det er det hele værd, for hun er virkelig et godt og kærligt menneske. Jeg tror virkelig på, at vi er et godt match og kommer til at være det hele vejen igennem, påpeger Ida.