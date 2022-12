Realitystjerne er blevet far

Mikkel Søndergaard, der er kendt fra 'Ex on the Beach', er blevet far til en pige

Hvis du er trofast 'Ex on the Beach'-seer, kender du nok Mikkel Ræv, som egentlig hedder Mikkel Søndergaard.

Men Mikkel Søndergaard, der i realityprogrammet blev kendt som en fyr med fart over feltet, er nu blevet far. Det afslører han på Instagram.

'For et par dage siden fik vi endelig besøg af storken. Hygge på sofaen, mens mor får en velfortjent lur,' skriver Mikkel Søndergaard i Instagram-opslaget, der er ledsaget af et billede af ham og hans nyfødte datter.

Mikkel Søndergaard uddyber overfor Ekstra Bladet, at hans datter, som hedder Ellie, kom til verden mandag med en vægt på 2750 gram og en størrelse på 49 centimeter. Ellie er desuden sund og rask på trods af, at terminsdatoen først var sat til 4. januar 2023.

Mikkel Søndergaard afslørede i juli, at han skulle være far, hvor han for første gang også delte et billede med sin kæreste, Dia, der er moren til barnet.

Dengang fortalte han den 28-årige Mikkel Søndergaard, at det, at kæresten var gravid, stemte godt overens med drømmen om at blive far, inden han fylder 30 år.

'Vi glæder os naturligvis helt vildt - det er stort at skulle være forældre for første gang, og så til en lille pige. Vi har glædet os til at stifte vores egen familie i et godt stykke tid nu,' skrev Mikkel Ræv til Ekstra Bladet.

