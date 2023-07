Realitystjerne i opråb: Anmeld den!

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Jasmin Victoria er lige nu offer for en falsk artikel med et billede af hende, der bliver delt i adskillige grupper på sociale medier

Det er ikke altid nemt at være et kendt ansigt.

Og især ikke, når det kan misbruges.

'Paradise Hotel'-stjernen Jasmin Victoria har mandag eftermiddag lagt en story ud på Instagram, hvor hun kommer med et meget tydeligt budskab til sine følgere:

'Hvis I støder på det, må I meget gerne anmelde.'

Jasmin har gjort sine følgere opmærksom på, at det er en falsk artikel. Screenshot

Det drejer sig om en artikel, hvor realitybaben både bliver kaldt arrogant og angiveligt skulle have fået 458.000 kroner i erstatning for et hus i Vamdrup.

I en besked til Ekstra Bladet skriver Jasmin Victoria, at hun ikke aner, hvor anklagerne eller artiklen kommer fra.

'Jeg har ingen idé om, hvad det er, eller hvor det skulle komme fra. Jeg har oplevet fake profiler af mig på diverse sociale medier før - men tror faktisk aldrig, jeg har prøvet sådan en artikel før, som alligevel er blevet delt så mange gange,' skriver hun og fortsætter:

Annonce:

'Hvis jeg så bare i det mindste havde arbejdet på McDonald's og modtaget 458.000 kroner i erstatning.'

Væltede ind med beskeder

Jasmin Victoria beskriver, hvordan det var hendes følgere, der gjorde hende opmærksom på den falske artikel.

'Jeg var egentlig bare på job og kunne pludselig se, at jeg havde modtaget møgmange beskedanmodninger, hvor jeg så kunne se, de fleste af anmodningerne var et billede. Så nåede man da lige at få lidt ondt i maven, ha, ha,' skriver hun og fortsætter:

'Det viste sig så at være en eller anden tosset fake artikel - med et billede af mig på. Hvilket jo selvfølgelig er lidt ubehageligt - men ikke verdens undergang.'

Dog håber 'Paradise Hotel'-deltageren, at artiklen forsvinder og stopper med at blive delt i flere grupper.

'Det har intet med mig at gøre,' skriver hun.