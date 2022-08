Realitystjerne i voldsomt uheld: Kørte ud over skrænt

Regitze Bach, der er kendt fra 'Ex on the Beach', fik sig noget af et chok, da hun sammen med kæresten Nikolai torsdag kørte galt

Det endte som et vaskeægte mareridt, da realitystjernen Regitze Bach og kæresten Nikolai torsdag var ude at køre på ferien i Alanya i Tyrkiet.

I en story på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele, fortæller en rystet Regitze Bach om den nærdødsoplevelse, parret har haft midt i ferieparadiset.

'Nikolai og jeg har i dag været i en slem ulykke, hvor vi desværre røg ud over et bjerg. Vi er begge ok og har trods omstændighederne kun fået små skader', skriver Regitze Bach, der er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at skrammerne fra uheldet er overfladiske.

'Det var frygteligt ja, men gudskelov er vi i okay behold og kun efterladt med overfladiske strammer, som blå mærker, hudafskrabninger og ‘cuts’', skriver hun i en besked.

Regitze Bach og kæresten Nikolai mødte hinanden første gang, lige inden hun skulle være med i 'Ex on the Beach'. Privatfoto

Nærdødsoplevelse

Regitze Bach understreger samtidig over for Ekstra Bladet, at hun ikke på nuværende tidspunkt føler sig klar til at gå i detaljer med, hvordan uheldet skete, men henviser i stedet til sin story.

'At være i en nærdødsoplevelse kan ikke beskrives med ord. Men vi har hinanden og vil nyde resten af vores ferie trods skrammer og alt det psykiske, der medfølger', skriver hun her og fortsætter:

'Livet går desværre ikke altid, som man ønsker, men i dag holdt Gud virkelig en hånd over os, og jeg er evigt taknemmelig for, at han i dag har givet os begge to en ekstra chance til livet'.

Regitze Bach medvirkede i 7. sæson af 'Ex on the Beach' på discovery+.