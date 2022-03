Realitystjerne: Jeg har ikke voldtaget nogen

'Jeg har aldrig nogensinde voldtaget nogen som helst. Jeg har aldrig mod en piges ønske fortsat et samleje eller andet.'

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, nægter den 26-årige realitystjerne Teitur Skoubo sig skyldig i en voldtægt, han er tiltalt for.

Således også over for sine mere end 100.000 følgere på Instagram, som han bruger som kanal til at bedyre sin uskyld.

Ekstra Bladet har, siden Teitur Skoubo, der blandt andet har vundet 'Paradise Hotel', i november blev anholdt og siden løsladt for forbrydelsen, forsøgt at få hans kommentarer til sagen, men uden held. Men på Instagram bryder han altså nu tavsheden og skriver videre:

'Jeg ønsker ikke at komme med detaljer omkring sagen, før den afsluttet, og er også chokeret over, at flere medier har valgt at publicere sagen. De ved udmærket godt, hvilke konsekvenser det her har for mig samt de konsekvenser, det vil medfølge, selv når jeg frikendes,' skriver han.

Kræver fængselsstraf

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, begik Teitur Skoubo om natten 28. november 2021 voldtægt mod en i dag 25-årig kvinde i en lejlighed i Odense. Ifølge tiltalen slog han hende fire-fem gange i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng og gennemførte vaginalt samleje med hende, selvom hun sagde 'stop', 'nej' eller lignende.

Sagen, som skal behandles af en domsmandsret, er berammet til at køre over to dage i maj, og senioranklager ved Fyns Politi Jacob Taarup kræver realitystjernen straffet med fængsel. Hvor hård en straf, han går efter, afviser anklageren at kommentere forud for retssagen.

Selvom strafferammen for voldtægt er op til otte års fængsel, vil den som domsmandssag ikke kunne udløse over fire år.

Advokaten, der repræsenterer Teitur Skoubo i voldtægtssagen, skrev torsdag i en sms til Ekstra Bladet, at han ingen bemærkninger har til sagen.

Konsekvenser

Sagen har allerede fået konsekvenser for Teitur Skoubo, der, siden tiltalen for voldtægt blev offentlig kendt, er blevet droppet af flere samarbejdspartnere.

To virksomheder, som Teitur Skoubo ofte har reklameret for på sine sociale medier, har valgt at sætte deres samarbejde med kendissen i bero, indtil retssagen, der foregår i maj måned, er afsluttet.

'I lyset af de seneste begivenheder kan vi bekræfte, at Myprotein har stoppet samarbejds-partnerskabet med den anklagede, imens denne sag bliver undersøgt,' lyder det i en skriftlig kommentar fra Myprotein til Ekstra Bladet.

Også Goldfinger Tattoo, som brander sig selv som Midt- og Vestsjællands største tattoo-shop, fortæller til Ekstra Bladet, at samarbejdet med den tiltalte realitystjerne sættes i bero.

