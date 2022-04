Realitystjerne reklamerer for ulovlige kopivarer: - Dybt kritisabelt

Lenny Pihl har tidligere dummet sig og været kritiseret for at promovere en sugardating-side og kviklån. Han beklagede og 'var blevet voksen', men nu er han på spil igen. Denne gang taler han varmt om 'de garanteret bedste Rolex-kopier i Danmark' og lover rabat

Det er ikke forbudt at eje, men derimod ulovligt at sælge kopivarer i Danmark.

Det er realitystjernen Lenny Pihl dog tilsyneladende ligeglad med, for indtil i går reklamerede han lystigt for ulovlige kopiure fra firmaet Watchoutforyou, der sælger falske Rolex-modeller.

Efterfølgende er foretagendets instagramprofil pludselig væk og kan ikke længere ses online.

Lenny Pihl lovede ellers i august 2020, at det var slut med at reklamere for kontroversielle firmaer eller produkter via sine sociale medier.

Det skete efter en del negativ medieomtale vedrørende hans ivrige reklamevirksomhed i diverse instagramstories for bl.a. sugardating-virksomheden Todayters, der f.eks. solgte influencer Fie Laursens brugte trusser, samt anbefaling af et firma, der udbød kviklån.

Blev voksen

Nu var han blevet voksen, og det ville aldrig ske igen, måtte man dengang forstå på Lenny Pihl, der er kendt fra bl.a. 'Paradise Hotel' og 'Singletown'.

Dog ikke mere voksen, end at han indtil i går altså fortsatte med at forsøge at overbevise sine følgere om at tjekke en virksomhed, der ikke er helt fin i kanten og i dette tilfælde altså sælger ulovlige kopiprodukter, ud.

Lenny Pihl har i skrivende stund hele 131.000 følgere på sin instagramprofil, og besidder derfor en enorm rækkevidde på internettet, ligesom han er et reality-idol for især mange unge mennesker, som ser op til ham og potentielt nemt kan lokkes til at følge hans råd om køb af - i dette tilfælde - ulovlige kopiprodukter.

Tak for en god handel

Inden de lukkede deres profiler ned, skiltede Watchoutforyou helt offentligt med, at de sælger kopier af de - i original form - svinedyre Rolex-ure, der ofte kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner for et enkelt eksemplar.

Når de er ægte, vel at mærke.

For så meget skal man ikke punge op med for de billigere og vellignende kopiure hos Watchoutforyou, der beretter om 'garanteret bedste kopi i Danmark' i en instagramstory, Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ekstra Bladet har også en story i hænde med et screenshot af en sms-korrespondance, hvor en kunde siger tusind tak til Watchoutforyou for en god handel og nævner, at det er den lækreste kopi (af et Rolex-ur), kunden har set.

Wachoutforyou kvitterer ved at skrive 'fedt at høre!'.

Et opslag, Watchoutforyou i øvrigt selv har lagt op i en instagramstory for at indvie potentielle købere i kundetilfredsheden.

På den anden side

Tilbage i 2020 kunne en brødebetyndet Lenny sagtens se, at han havde dummet sig gevaldigt, så han lovede bod og bedring:

- Der har været rigtig mange shitstorms med turbolån, snus og Todayters (sugardating, red.). Det var sjov og ballade, og der skulle bare penge i kassen. Men jeg fortryder, at jeg lavede Todayters-reklamen, for der var rigtig mange mennesker, der blev stødt af det. (...) Jeg så bare et pengebeløb for at smide nogle stories op, og så gør man det sgu bare. Moralen faldt hos mig et kort øjeblik, men jeg kan godt se logikken i det nu. Jeg er på den anden side nu, og jeg tænker mig mere om, lød det dengang.

Få en god pris

Det virker dog ikke længere til at være tilfældet her halvandet år senere:

'Skriv, at I er henvist fra mig, og så får I en god pris', lød det i en nu efter 24 timer slettet story på Lenny Pihls instagramprofil, inden han fortsatte:

'Der er mange, som har skrevet til mig, om kvaliteten er i top på de her ure, så nu er jeg ude og se dem med mine egne øjne, og det er TOPKVALITET', bedyrede Lenny Pihl i en klichéfyldt reklametekst, der virker kreeret til formålet af Watchoutforyou selv.

Ekstra Bladet har forsøgt gentagne gange både via opkald og sms at få en kommentar fra Lenny Pihl til denne artikel, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.