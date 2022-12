Realitystjernen Teitur dømt for vold i tre år gammel sag

Realitystjernen Teitur Skoubo er blevet dømt for vold endnu en gang.

Onsdag afgjorde Københavns Byret, at Teitur Skoubo er skyldig i vold efter en episode, der fandt sted 6. september 2019 klokken 02.10, hvor Teitur Skoubo var anklaget for at have slået en mand i hovedet med et glas fremstillet i hård plast på natklubben Hive i København.

Han straffes med en dom på betinget fængsel i 30 dage. Dommen kan dog veksles til 40 timers ulønnet samfundstjeneste. Teitur skal desuden betale sagens omkostninger.

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at Teitur selv har erkendt, at han slog forurettede, og retten købte altså ikke forsvarets forklaring om, at det skete i nødværge.

Anklager tilfreds

Anklageren krævede seks måneders ubetinget fængsel. Til Ekstra Bladet fortæller hun dog, at hun ikke agter at anke afgørelsen.

- Jeg har tiltro til, at rettens beslutning er den rette, siger anklageren efter dommen.

Teitur Skoubo har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i anklagen, og han har i samråd med sin forsvarsadvokat udbedt sig betænkningstid i forhold til dommen.

Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar fra Teitur Skoubo og forsvarsadvokat, Henrik Dupont Jørgensen, efter dommen, men de havde travlt med at komme ud af retsbygningen.

Flere domme

Sagen er blevet udskudt flere gange, først i januar, hvor Teitur Skoubo var syg, og efterfølgende i starten af december, hvor to vidner ikke dukkede op.

27-årige Teitur Skoubo er tidligere dømt for vold i to tilfælde. Han blev dømt for at sparke en anden mand i hovedet på Færøerne i 2013, og i oktober blev han i landsretten idømt tre måneders fængsel for at slå en kvinde i hovedet med knytnæveslag.

I samme omgang blev han frifundet for voldtægt.

