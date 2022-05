Realitystjernen Teitur Skoubo idømt fængsel

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

ODENSE (Ekstra Bladet): Retten var igen sat onsdag ved Retten i Odense, hvor der i dag faldt dom i sagen mod realitystjernen Teitur Skoubo.

Han var anklaget for at have voldtaget en ung kvinde natten til 28. november sidste år i kvindens lejlighed.

I retten hørtes forklaringer fra to vidner, som var til stede i lejligheden, men som befandt sig i et tilstødende lokale. Der var tale om en veninde af den forurettede kvinde og en ven af Teitur Skoubo, som ligeledes er kendt fra reality-tv.

Dommeren nåede frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger.

Selv har Teitur Skoubo nægtet sig skyldig.

Afviser Teiturs forklaring

Dommeren forklarede i retten, at man har lagt vægt på, at det i retsmedicinerens forklaring ikke tyder på, at der er givet en lussing, sådan som Teitur ellers har fastholdt. Skaderne på forurettede har ikke tydet på det.

- Når man slår, presser, fastholder og trænger ind, forekommer der direkte forsæt til voldtægt, sagde dommeren.

Derudover er der lagt vægt på, at forurettede har afgivet forklaring til politiet samme aften og derfor ikke har kunnet nå at stykke en forklaring sammen.

Teiturs forsvarer oplyste, at de anker dommen.

Anklageren nedlagde påstand om, at Teitur Skoubo skulle varetægtsfængsles. Han lagde vægt på, at Teitur Skoubo bor i Spanien og derfor kunne finde på at forlade landet.

- Når der er udmålt mere end et års straf, så er det koldt og kynisk, at der er fængsling efter dom, lød dommerens afgørelse.

Det kærede Teitur Skoubos forsvarer til landsretten, og det afgøres fredag. Men for nu er Teitur Skoubo fængslet.

Fjernet

Efter dommen har Nent Group Danmark, der står bag 'Paradise Hotel', valgt at fjerne den sæson af programmet, hvor Teitur Skoubo medvirker.

'Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af 'Paradise Hotel', hvor deltageren medvirker fra Viaplay,' siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group til Ekstra Bladet.

Teitur Skoubo har under retssagen forklaret, at han har mistet flere samarbejdspartnere som følge af anklagerne mod ham, og at det sammenlagt har kostet ham mere end 100.000 kroner.

