Realitystjerner: Kvinder sender os onani-videoer

Der er skrevet spalte op og spalte ned om, hvordan mænd sender upassende billeder af deres penis til kvinder, der absolut ikke har bedt om det. De såkaldte 'dickpics'.

Men det gælder åbenbart også den anden vej rundt. Det fortæller Asbjørn Nielsen og Nicklaes Olsen, der begge deltager i realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Efter de er blevet 'kendte fra tv' oplever de begge, hvordan deres indbakke på sociale medier modtager materiale, der for nogle vil virke yderst krænkende.

- Jo altså, man får da sendt nogle billeder og videoer af kvinder, der ligger og onanerer og sådan noget. Det er ret crazy, fortæller Nicklaes Olsen i videoen over artiklen, hvor han tilføjer:

- Det tager man med.

'Det er sindssygt'

Både Asbjørn Nielsen og Nicklaes Olsen understreger, at de primært bliver bestormet med henvendelser af mere almindelig karakter, men de har begge oplevet, at kvinder sender dem onanivideoer.

- Jeg ville ikke sige noget, men okay så. Det er sindssygt, erkender Asbjørn Nielsen.

Direkte adspurgt om de føler sig krænket over videoerne, er svaret nej. Og Asbjørn indrømmer da også, at en onani-video ikke nødvendigvis diskvalificerer folk.

- Det kan da godt være, at de har fået et svar i ny og næ, som han siger.

- Sender folk virkelig sådan noget?

- Ja, det gør de, siger Nicklaes Olsen.

- Ikke fedt at se

- Hvor ofte får I sådan nogle videoer?

- Der går nok en måned imellem. Det gør der sgu, fortæller Nicklaes, der har lagt mærke til, at han falder i en særlig målgruppes smag.

- Jeg kan mærke, at jeg har mange enlige mødre-fans, der gerne vil have, at jeg skal være far til deres børn, siger han tørt.

Se i videoen over artiklen, hvad og om de svarer folk, der sender onani-videoer til dem.