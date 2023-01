Redaktør efter omstridt klumme: - Jeg orker ikke mere!

Søren Ryge er klummeskribent hos Politiken.

Men torsdag blev han smidt under bussen af avisen, der så sig nødsaget til at beklage klummen, som de fandt homofobisk med henvisning til Ryges beskrivelse af en tur i frisørstolen, han havde for mere end 30 år siden.

Her tilbød en smuk og venlig mand ifølge Søren Ryge ham kaffe og klappede ham på låret, da han ville hjælpe ham med at finde ud af, hvad der skulle ske med de lange lokker. En opmærksomhed fra en mand, som Ryge ikke havde prøve at være genstand for før.

Men spørger man LGBT+ Danmark, så skal man lede længe efter at finde noget homofobisk i beskrivelsen af mødet med en homoseksuel frisør i 1989.

- Vi diskuterede det inde på arbejdet i går. Vi var rørende enige om, at det havde vi svært ved at få øje på, lød det fra sekretariatchef Susanne Branner, der gæstede Frihedsbrevets morgenprogram 'En Uafhængig Morgen'.

- Jeg orker ikke mere

Det er Læsernes redaktør, der bringer beklagelsen på vegne af debatredaktionen. Men det fremgår ikke, hvem der har døbt Søren Ryges klumme 'homofobisk'.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få fat i Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, der dog tilsyneladende ikke mener, at han har ansvaret i lige dette tilfælde. I hvert fald henviser han blot til Læsernes redaktør, Bjarne Schilling, som udtalte sig om sagen i går.

Det seneste døgn har dog øjensynligt slidt en kende på Læsernes redaktør på avisen, der kalder sig selv 'organet for den højeste oplysning'.

I hvert fald er han træt af, at Ekstra Bladet ringer for at finde ud af, hvorfor de finder klummen homofobisk, og om det er ham eller debatredaktionen, der er nået frem til det ildesete prædikat.

- Jeg har ikke mere at sige, lyder det fra Bjarne Schilling, da Ekstra Bladet ringer til ham.

- Det er fordi, Christian Jensen henviser til dig, når jeg forsøger at spørge ham.

- Ja, det er muligt. Er det noget specifikt omkring Læsernes redaktør?

- Ja, det er for at få en forståelse af, om det er dig eller redaktionen, der er kommet frem til, at klummen er homofobisk?

- Nu synes jeg, du må have en god weekend, jeg orker ikke mere.

- Men det er for at finde frem til, hvem der har kaldt den homofobisk?

- Yes, hej hej.

- Det vil du ikke svare på?

Bjarne Schilling svarer ikke og smækker i stedet røret på.

Bjarne Schilling har i 'Fejl & Fakta' i torsdagens udgave af Politiken skrevet, at Søren Ryges klumme 'i en homofobisk tone fremsatte grundløse beskyldninger'. Foto: Thomas Borberg

Ikke første gang

Det er ikke første gang, Politiken beklager og undsiger deres skribenter.

Avisen beklagede sproget, da deres tv-anmelder skrev, at 'værtinden Lise Rønne vimser småneurotisk rundt'.

Ligeledes beklagede avisen et sexistisk fødselsdagsportræt, da de ville fejre sangeren Pernille Rosendahl og endte med at skrive om de mænd, hun havde dannet par med.

Senest erkendte Politiken, at de ikke skulle have bragt den anmeldelse af det nye 'Natholdet', hvor journalisten lod læserne forstå, at hun ikke fik stive brystvorter over 'Natholdet'-værten Hadi Ka-koush.

'Jeg ved ikke, hvad det modsatte af en stådreng er, men det er det, jeg får, når jeg ser det nye ’Natholdet’,' stod der i anmeldelsen.

Ekstra Bladet arbejder fortsat på at få en kommentar fra Christian Jensen.

