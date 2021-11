Redder firma fra tvangsopløsning

Ilse Jacobsen kan med sit seneste regnskab præsentere et overskud, og hun slipper også for tvangsopløsning

Ilse Jacobsen indsendte ikke sit regnskab for investeringsselskabet Locher Invest ApS til tiden, og det betød, at selskabet blev sendt til tvangsopløsning.

Nu har Ilse Jacobsen dog fået styr på regnskabet, og det er dermed sendt ud. Samtidig har hun indgivet en erklæring om genoptagelse af selskabet inden fristen udløb, og derfor kan hun igen bestride posten som direktør.

Det betyder, at firmaet ikke længere er under tvangsopløsning.

Og faktisk har Ilse Jacobsen vendt sit underskud fra 2019 til et overskud i 2020.

Det viser regnskabet, som Ekstra Bladet har set.

Hermed er Ilse Jacobsen firma gået fra et underskud i 2019 på 380.000 til et overskud i 2020 på 1.155.290 kroner.

Egenkapitalen i selskabet er ligeledes hevet i plus, da den går fra et underskud på 927.975 kroner til et overskud på 228.215 kroner.

Kæmper for livet

For nyligt har Ilse Jacobsen delt, at hun kæmper mod kræften.

Det gjorde hun til Helsingør Dagblad.

Den kendte designer delte, at hun lider af lymfekræft, og at hun var bange for ikke at vågne op igen en dag.

- Nu har jeg sagt ja til at få nogle sovepiller for første gang i mit liv, for jeg tør ikke lukke mine øjne. De står på vid gab, for jeg er bange for, at jeg ikke vågner igen, hvis jeg lukker dem, lød det til mediet.