Reddet af millionstøtte

En økonomisk indsprøjtning af de helt store har holdt hånden under Timm Valdimirs kogeskole, Timm Vladimirs Køkken.

Det dugfriske regnskab fra den kendte tv-vært og autodidakte koks forretning viser, at han har fået coronastøtte på over fem millioner kroner de seneste år, og det har reddet hans firma gennem en hård periode, hvor virksomheden måtte lukke helt ned på grund af pandemien.

I regnskabet for 2020 kom Vladimir ud med en dundrende underskud på 4,5 millioner kroner før skat - trods støtte fra staten på 2.802.296 kroner.

Ifølge seneste regnskab for Timm Vladimirs Køkken ApS dumpede der igen i 2021 millioner ned i kassen i coronastøtte. Helt præcis modtog Timm Vladimirs forretning 2.499.290 kroner i kompensation.

5,3 millioner i støtte

Den gigantiske støtte på over 5,3 millioner kroner i coronastøtte har gjort godt i det samlede regnskab.

Sidste års underskud er i seneste regnskabsår vendt til et overskud på 2.523.295 kroner før skat.

Trods fremgangen er der stadig ikke penge i kassen. Egenkapitalen i Timm Vladimirs Køkken ApS var i 2020 i underskud med 2,8 millioner kroner. Der er stadig et stykke vej til, at der er plus i virksomhedens pengetank. 2021-regnskabet viser et minus på 865.419 kroner.

Timm Vladimirs køkken har afdelinger både i Valby og i Aarhus. Tv-kendissen ejer 75 procent af virksomheden. Kenneth Korndrup Søndergaard ejer de resterende 25 procent.

I 2021 beskæftigede de 27 ansatte og havde lønudgifter for omkring 11 millioner kroner.