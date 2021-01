Ree i vildt millionkøb: - Det er fantastisk

Karsten Ree har købt endnu en ejendom i Kenya for et stort millionbeløb

Karsten Ree har netop gjort sig endnu en vild investering i Nairobi, Kenya.

Her har han nemlig købt et stykke danmarkshistorie ved at skrive under på en købsaftale på Karen Blixen Coffee Garden & Cottages, som i dag blandt andet er en restauration, et hotel og et dansested.

Det fortæller han og konen, Janni Ree, til Ekstra Bladet.

Tidligere holdt den afdøde forfatter Karen Blixen til i ejendommen fra tid til anden, når hun var i Kenya.

Karsten Ree fortæller, at han har købt ejendommen for 4,5 millioner dollars - svarende til omkring 27,5 millioner danske kroner - og at restaurationsarbejdet nu er i fuld gang.

I forvejen ejer han blandt andet safariparken Karen Blixen Camp i Nairobi.

- Det er en meget stor restaurering, vi skal i gang med, for der er bygninger, der er meget gamle og nedslidte. Noget af det er over 100 år gammelt, så det trænger til en kærlig hånd, siger han og fortsætter:

- Det er jo et område med en masse lodges (luksuriøse hytter, red.) i det område, hvor Karen Blixen dyrkede kaffe, og der har man så bygget et hotel op omkring. Det er et meget fint stykke jord, siger han videre.

Både Karsten og Janni glæder sig over den nye investering. Foto: Ole Steen

Ifølge Karsten Ree er det dejligt nu at kunne kalde sig ejer af et område, der har så stor historie med på bagen.

- Det er en meget god fornemmelse, og vi glæder os meget til, at det hele står klar, siger han.

Også Janni Ree er glad for den nye investering.

- Vi synes, vi mangler noget, når folk skal ud i campen i Nairobi. Og det her er et rigtig fint sted med et resort, restaurant og pool, og så er det også et sted, hvor man kan komme og danse i weekenden, siger hun og fortsætter:

- Det er stort. Det er virkelig fantastisk, for der er jo en kæmpe historie forbundet med stedet også. Det er der, folk spiser og går ned og ser Karen Blixens hus efterfølgende, så vi glæder os meget til projektet.

