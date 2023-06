Reimar mindes Belli: Savner ham utrolig meget

Da Johnny Reimar tager telefonen, er han trist.

Den erfarne sanger og producer har siden ungdommen kendt Peter Belli, som torsdag døde.

- Jeg synes, det er trist, vi skulle miste en som ham. Jeg må se i øjnene, at vi efterhånden er deroppe af, siger han i telefonen.

Den danske musiker Peter Belli er død. Han blev 79 år

To forskellige fynboer

De to musikere havde flere ting tilfælles. De var begge fra Fyn, og de er begge fra årgang 1943.

Dog var der også forskelligheder.

- Vi repræsenterede hver vores genre. Peter var en ægte rocker, der nød Rolling Stones og sådan noget. Jeg var den pæne type i jakkesæt, der var med i The Cliftters, siger Johnny Reimar.

Bellis rockede stil matchede ikke nødvendigvis Reimars bløde, rene lyd, men hurtigt fandt de to musikere en fælles formel for succes. Foto: Johnny Bonne

Tæt samarbejde

Trods genreforskellene kom Belli og Reimar til at arbejde tæt sammen.

- Jeg blev indspilningschef på et pladsselskab, og der var Peter allerede i gang med sine rockplader. Vi prøvede at lave en stilændring med ham, hvor han skulle synge samfundsrelevante tekster på dansk.

- Det blev en stor succes, siger Reimar.

Svær sidste tid

De seneste år har Johnny Reimar ikke haft meget kontakt med sin gamle ven.

- Jeg sad for et par dage siden og snakkede om Belli med Jørgen De Mylius. Vi snakkede om, hvordan han havde det, for han trak sig for et par år siden. Ingen af os vidste, hvad han fejlede, og hvad han var død af.

Johnny Reimar fortæller til sidst i interviewet, at dødsfaldet kommer til at påvirke ham den næste tid.

- I gamle dage holdt Belli meget af en rom og cola, så vi andre begyndte at kalde den drink for en 'Peter Belli'.

- Så jeg drikker en 'Peter Belli' i aften. Jeg savner ham utroligt meget, siger Johnny Reimar.

Peter Belli blev 79 år.