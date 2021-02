Rekordregnskab: Millionerne vælter ind

2020 var et bragende godt år for diamantdronningen Katerina Pitzner, der nu kan glæde sig over, at underskuddet i firmaet er væk

Katerina Pitzner tjener kassen.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab i virksomheden Pitzner Invest ApS.

Her fremgår det, at 2020 var rekordgodt for selskabet, der har til formål at handle med diamanter.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter som for eksempel varekøb - lød i løbet af året på 11.309.503 kroner, hvilket efter skat giver et samlet overskud på 8.634.789 kroner.

Hele det beløb lader diamantdronningen stå i selskabet, hvor egenkapitalen nu lyder på 8.600.319 kroner og er tilbage i plus efter flere år med negativ egenkapital.

Så meget tjener hun på programmet

Godt tilfreds

Katerina Pitzner skriver i en mail til Ekstra Bladet, at hun er 'godt tilfreds med regnskabet' efter et år, der har været mere end almindeligt travlt.

'Det har været et usædvanligt travlt år, hvor der har været særlig fokus på investeringsdiamanter. Hjulpet godt af sted i et marked, hvor alt er blevet mere usikkert, har flere søgt mod en sikker havn,' skriver hun og fortsætter:

'I takt med den stigende usikkerhed på de finansielle markeder søger flere velhavere at sprede deres risiko. Samtidigt handler det også om de makroøkonomiske forhold, der medfører den usædvanlig lave rente, hvor man nu skal betale minusrenter for at have penge på kontoen, og at der generelt set er en markant øget interesse for investering.'

Katerina Pitzner tilføjer, at hun 'har positive forventninger til fremtiden' i virksomheden.

Silikone eller mors gode gener? Nu taler Diamant-pigerne om rygterne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slut med regnskabsrod

Dermed ser det altså ud til, at Katerina Pitzner igen har fået styr på biksen efter flere år med tvivlsomme regnskaber og store underskud på egenkapitalen.

Diamant-dronningen ramt af underskud, milliongæld og regnskabs-rod

Rod i regnskaberne Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan hun i perioden 2011-2014 ikke kunne få revisoren til at godkende regnskaberne og skrive under på, at de blev lavet i overensstemmelse med loven. Årsagen var, at revisoren ikke kunne finde dokumentation for Katerina Pitzners diamantbeholdning og deraf værdiansættelsen af denne samt diamantbeholdningens indflydelse på selskabets indtjening på grund af såkaldte manglende registreringer. Tidligere har hun forklaret Ekstra Bladet, at det blot skyldtes manglende lageroptælling, men flere eksperter undrede sig over, at hun i årene efter ikke fik regnskaberne godkendt af et ekstern revisor, men blot fik hjælp til at stille det hele op, og at det derfor ikke var muligt at dokumentere, at tallene var korrekte. Vis mere Luk

I 2020-regnskabet har hun for første gang siden rodet fået en revisor til at lave en såkaldt udvidet gennemgang af regnskabet.

Det er ikke det samme som en revision, men det giver en højere grad af sikkerhed for, at tallene er korrekte. Det siger professor hos Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet Claus Holm til Ekstra Bladet.

- Det er, at revisor faktisk går ind og laver det, man kalder en positiv konklusion - hvilket vil sige, at man kan forholde sig til det talmateriale, der er til rådighed. Revisor kommer så ind og erklærer sig på det grundlag, at man selv har lavet visse handlinger, mens man også får eksterne bekræftelser udefra, som sikrer, at man har en rimelig høj grad af sikkerhed for, at tallene er korrekte i regnskabet, siger han.

- Så som udgangspunkt kan man godt konkludere, at det er retvisende?

- Ja. Men der er selvfølgelig det forbehold, at der kan skjule sig noget i de ting, revisoren ikke har haft adgang til at kigge på. Men som udgangspunkt er det en meget bedre sikkerhed end bare at have noget regnskabsassistance, og det er også et stærkere bevis end de review-gennemgange, som har været den gamle måde at gå til en regnskab, som ikke behøvede fuld revision, slår han fast.

Scorer kassen på sociale medier og tv