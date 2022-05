Rektor i flyverskjul

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få den tidligere rektor på Herlufsholm i tale. Det er ikke lykkedes, og derfor tog avisen ud for at banke på hans dør

Siden den tidligere rektor på Herlufsholm blev fyret lørdag 7. maj i kølvandet på dokumentarfilmen 'Herlufsholms hemmeligheder', har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få den tidligere rektor Mikkel Kjellberg i tale.

Kjellberg er ikke vendt tilbage på nogen af Ekstra Bladet henvendelse. Avisen tog derfor ud for at banke på den tidligere rektors dør onsdag.

I går kunne Mikkel Kjellberg fortælle til SN.dk, at han havde fået tilsendt mange ubehagelige beskeder siden fyringen. Foto: Tobias Kobborg / Ritzau Scanpix

Ingen kommentarer

Heller ikke da der blev banket på hans dør, havde han lyst til at komme med en kommentar. Der blev ikke sagt et ord, men så snart eks-rektoren fik øje på Ekstra Blads-mikrofonen, smækkede han døren i.

Det på trods, at han tirsdag 10. maj gav interview til sn.dk.

- Jeg har ikke fået egentlige dødstrusler, men jeg har fået rigtig mange ubehagelige beskeder og opfordringer til at gøre slemme ting ved mig selv. Derudover har jeg fået mange positive tilkendegivelser fra elever, tidligere elever, lærere og medarbejdere, lød det.

Mikkel Kjellberg har dog ikke ønsket at kommentere fyringen yderligere eller forholde sig til kritiske spørgsmål herom. Han har heller ikke haft lyst til at fortælle, hvorvidt han har anmeldt de ubehagelige beskeder til politiet.

Bestyrelsen forklarer, at det nu er tid til at ændre skolen usunde kultur. Ikke desto mindre har bestyrelsen kendt til kulturen i en længere periode. Foto: Tobias Kobborg / Ritzau Scanpix

Ingen hellige køer

Fyringen skete i forbindelse med en pressemeddelelse fra Herlufsholm bestyrelse, der fortæller, at det nu er tid til at gøre op med problemerne på skolen for alvor.



- Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver. Der er ingen hellige køer. Heller ikke for bestyrelsens eget vedkommende og vores fremtid på skolen. Men vi ser det som vores ansvar, at vi nu følger en plan helt til dørs, som kan sikre skolen og ikke mindst vores elever, oplyser Torben Lowzow, der er bestyrelsesformand hos Herlufsholm i pressemeddelelsen.