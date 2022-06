Remee langer ud: 'Det er voksenmobning'

Den danske fodboldspiller Nadia Nadim har fået en del klø for sin rolle som ambassadør for VM i Qatar, hvor tusindvis af migrantarbejdere er døde under arbejdet med at blive klar til VM-slutrunden i november og december.

I dag stillede hun op i landsholdslejren i Helsingør, hvor hun for første gang i lang tid lod sig interviewe af pressen.

Det blev en seance, hvor bølgerne gik højt, som du kan se her.

Men nu får hun opbakning fra uventet kant.

Sangskriver og hitmager Remee lufter nemlig sin støtte til Nadim i et opslag på Facebook, hvor han også går i rette med mediernes tilgang til fodboldspilleren.

Her linker han til et interview med fodboldspilleren bragt i Ekstra Bladet fra dagens seance, hvor Nadia Nadim svarede på pressens spørgsmål i plenum.

'Jeg synes, det her er totalt usympatisk og dobbeltmoralsk voksenmobning - lad hende nu være', skriver han i sit opslag.

Det er dobbeltmoralsk, når medierne kritiserer Nadim for at være VM-Ambassadør, når de selv tjener penge på at dække begivenheden, mener Remee. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

'Pressen har et medansvar'

Remee skriver endvidere, at Nadia Nadim 'helt klart fejlberegnede konsekvenserne af at deltage som ambassadør', hvorefter han altså retter en kritik af medierne og peger på deres ansvar:

'Alle andre, der enten broadcaster, dækker, spiller eller på anden måde tjener på det, har da et lige så stort medansvar.'

'I det mindste kan hun, som hun selv siger, inspirere nogle lokale kvinder til at blive selvstændige og eksempelvis starte til fodbold', lyder det fra musikmageren i opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Remee, men det har i skrivende stund ikke været muligt.