Remee og Mathilde går fra hinanden

Danmark har mistet et kendispar

Det er slut mellem 47-årige Remee og Mathilde Gøhler, 29.

Det bekræfter sidstnævnte på Instagram mandag aften.

'Som I måske har bemærket, har der ikke været mange traditionelle familiebilleder på min profil på det seneste. Det skyldes, at vi ikke længere en familie i traditionel forstand,' skriver hun.

Hun skriver, at det hele er sket i fred og fordragelighed, og at beslutningen om at gå fra hinanden har ført dem tættere sammen.

'(...) vores forhold har udviklet sig til at blive det stærkeste venskab og forældreskab. Vi vil for altid være hinanden bedste venner, og vi vil altid være en del af hinandens liv,' fortsætter hun.

Remee har på Instagram delt et billede af de to døtre, han har med Mathilde.

'Mit hovedfokus før og for altid,' skriver Remee, som også har en voksen datter fra et tidligere forhold.

Droppede tv-serie

Der har længe været spekulationer omkring deres forhold. I deres tv-serie, 'Remee & Mathilde', har de tidligere ærligt fortalt om deres problemer, og hvordan de kæmpede for forholdet.



I januar meldte de ud, at den tv-serie stoppede efter fire sæsoner, og nu er forholdet altså også forbi.

Remee og Mathilde nåede at være sammen i knap otte år. I 2017 gik den tidligere 'X Factor'-dommer på knæ for kæresten, som han to år inden havde fået datteren Kenya med.

I oktober blev de forældre sammen for anden gang, da datteren Lelou kom til verden.

Få uger inden havde Ekstra Bladet mødt Remee på den røde løber, hvor vi talte med ham om forholdet, som seerne af parrets programmet i ugerne op til havde fået lov til at opleve, hvordan det gik op og ned.

Dengang var han sikker på, at de nok skulle klare sig igennem problemerne. Men sådan blev det altså ikke.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det nu tidligere par.