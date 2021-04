Remee om domsafsigelse: - Det er ubegribeligt

Der er fredag faldet domsafsigelse i et søgsmål mod ansvarlige i Se og Hør-skandalen. Blandt sagsøgerne var Remee, som er trist over afgørelsen

Det blev ikke til den erstatning, som Remee S. Jackman havde håbet på, da der fredag faldt domsafsigelse i et søgsmål mod de ansvarlige i Se og Hør-skandalen.

- Det er jo trist. Jeg kan ikke sige så meget andet end, at det er ubegribeligt, at det er ulovligt at gøre det, men det så vurderes, at du ikke bliver krænket af, at det sker, siger han til Ekstra Bladet, der fanger ham efter domsafsigelsen.

Afgørelsen er så ny for ham, at han svært ved at beskrive den følelse han sidder tilbage med nu.

- Det er så nyt, så jeg skal lige bruge weekenden til at sunde mig og lige få hovedet rundt om det. Det har jeg ikke endnu, siger han.

Kæmperegning til kendisser

Remee S Jackson var en af de danske kendisser, hvis kreditkortoplysninger blev overvåget. Foto: Stine Tidsvilde/Ritzau Scanpix

Synd for advokaten

I Københavns Byret blev det besluttet, at Remee, Casper Christensen, Iben Hjejle, Oliver Bjerrehuus og Martin Jørgensen skal hæfte solidarisk for sagsomkostningerne på 126.000 til Aller Media. Desuden 156.250 kroner til tidligere chefredaktør Kim Henningensen. Tys-tys-kilden skal have 159.850 kroner.

Dermed blev det ikke til den erstatning, som de havde håbet på.

Remee fortæller, at han også synes, det er synd for de kendte sagsøgeres advokat.

- Jeg synes, det er synd for Brian (sagsøgernes advokat, Brian Christian Werner Larsen red.). Han har gjort et virkelig godt stykke arbejde, og det er ikke sådan, at man står tilbage med en følelse af, at det er noget, der ikke er blevet sagt og hørt, siger den 46-årige musiker.

Remee fortæller til Ekstra Bladet, at han slet ikke er nået til det punkt, hvor han har overvejet, om han vil anke sagen.

Så er Se og Hør-sag afgjort: Kendte taber

Centrale personer i Se og Hør-sagen Der er flere centrale personer i sagen, der blandt andet blev kaldt 'Danmarks største medieskandale'. Blandt dem, blev følgende personer dømt: Foto: Modelfoto

Tys-tys-kilden

Systemoperatør hos PBS/Nets, der leverede oplysninger til Se og Hør for 10.000 kroner om måneden. Han blev idømt halvandet års ubetinget fængsel og fik beslaglagt 365.000 kroner. Foto: Olivia Loftlund

Henrik Qvortrup

Se og Hørs chefredaktør mellem 2002 og 2008. Blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og et års betinget fængsel. Derudover 200 timers samfundstjeneste. Foto: Finn Frandsen

Kasper Denager Kopping

Tidligere journalist på Se og Hør. Han fik fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste. Foto: Privatfoto

Kim Bretov Jakobsen

Tidligere redaktionschef på Se og Hør. Han blev idømt et halvt års betinget fængsel og samfundstjeneste. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ken Bjørnskov Rasmussen

Tidligere journalist på Se og Hør. Han blev idømt fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste. Ken Bjørnskov Rasmussen var ham, der skrev bogen 'Livet, det forbandede', som startede hele sagen. Foto: Jan Sommer

Kim Henningsen

Overtog jobbet som chefredaktør fra Henrik Qvortrup og var ansat fra 2009 til 2012. Blev idømt et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste. Foto: Jan Sommer

Lise Bondesen

Tidligere nyhedschef på Se og Hør. Blev idømt et halvt års betinget fængsel og samfundstjeneste. Desuden blev Aller Media A/S idømt en bøde på 10 millioner kroner. Vis mere Luk

Qvortrup: Kendtes krav var langt over målet

Så meget paranoia

Da Ekstra Bladet fangede Remee S. Jackman dagen før domsafsigelsen, var det et nervevrag, der var i den anden ende af telefonforbindelsen.

- Jeg kommer ikke til at sove meget i nat, sagde han og fortalte, at sagen gav ham ondt i maven. Se og Hør-sagen har haft stor betydning for, hvordan han har det i dag.

- Jeg har haft så meget paranoia, fordi jeg følte, at nogle vidste alt om mig. Jeg havde en konstant følelse af, at alle omkring mig var stikkere, for uanset hvor jeg var, så kom det ud, siger han.

- Det har haft stor indflydelse på min tillid til mennesker helt generelt, og jeg har isoleret mig i perioder.

Se og Hør-sagen har trukket overskrifter siden april 2014, hvor det kom frem, at en kilde ansat hos IBM havde lækket personfølsomme data fra Nets, der resulterede i, at ugebladet fik fingrene i kendte danskeres kreditkortoplysninger.

Se og Hør-sagen kort

2008-2012 Se og Hør modtager løbende oplysninger om danske kendte gennem den såkaldte 'tys-tys-kilde', der leverer informationer om kendte og kongeliges brug af kreditkort. April 2014 Tidligere BT-journalist udkommer med bogen 'Livet, det forbandede'. I bogen beskriver han, hvordan tys-tys-kilden fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort. Oplysningerne har de brugt til at skrive historier om de kendte. Maj 2014 Nets fortæller, at det kan have været en af deres medarbejdere, der har forsynet Se og Hør med oplysninger, og at de vil forhindre, at ansatte fremadrettet ikke skal kunne få adgang til fortrolige oplysninger. Det kommer frem, at tys-tys-kilden har fået 10.000 kroner sort af Se og Hør hver måned for at forsyne dem med oplysningerne. August 2016 Aller Media modtager i en tilståelsessag en bøde på 10 millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov idømmes hver især seks måneders betinget fængsel. November 2016 To tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden bliver dømt. Blandt de dømte er Henrik Qvortrup, Kim Henningsen, Ken Bjørnskov Rasmussen, Kasper Denager Kopping og tys-tys-kilden selv. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget. November 2017 Det kommer frem, at 21 kendte - heriblandt politiker Morten Helveg Petersen (R) og skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen - stævner Aller Media, to tidligere chefredaktører samt tys-tys-kilden. De kræver godtgørelse på i alt seks millioner kroner for den ulovlige overvågning. Marts 2020 Europaparlamentariker Morten Helveg Petersens sag er den første, der bliver ført som følge af stævningen. Politikeren kræver en godtgørelse på 250.000 kroner i byretten, 125.000 kroner i landsretten og 75.000 i Højesteret. Han får dog ingen godtgørelse ved domstolene. Flere kendte har siden droppet deres krav om godtgørelse. April 2021 Der falder dom i sag, hvor Remee, Casper Christensen, Iben Hjejle, Oliver Bjerrehus, Martin Jørgensen og Line Baun Danielsen har sagsøgt ansvarlige personer i sagen. Kilde: Ritzau

