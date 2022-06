Remee uddyber hård kritik: - Det er oldnordisk og usympatisk

Mandag fik hitmageren Remee nok.

I et opslag på Facebook gik han hårdt til de medier, der samme dag havde stillet fodboldspiller og VM-ambassadør Nadia Nadim kritiske spørgsmål ved en presseseance i landsholdslejren.

'Jeg synes, det her er totalt usympatisk og dobbeltmoralsk voksenmobning - lad hende nu være. Alle andre, der enten broadcaster, dækker, spiller eller på anden måde tjener på det, har da et lige så stort medansvar', skrev han i et opslag, hvor han linkede til et interview med fodboldspilleren fra tidligere på dagen.

Og nu uddyber den 47-årige sangskriver sit opslag over for Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han ved meget lidt om fodbold og VM i Qatar, men at det gjorde ondt på ham at se Nadia Nadim i krydsilden.

- Hun virker som en, der allerede i forvejen har kæmpet meget for at stå, hvor hun står. Man skal bare huske, at der et menneske, der ikke har gjort noget kriminelt, som skal det her igennem, og som står der med skælvende stemme og skal være stærk.

Se interviewet med Nadia Nadim her. Artiklen fortsætter efter videoen ...

Der er ingen empati at spore

I sin kritik af medierne, som han i sit opslag mener udsætter Nadim for voksenmobning, er han også klar i mælet.

- Vi lever i en tid, hvor man kaster sig frådende over det, hver gang nogen har lavet en fejltagelse, og det får ikke lov til at stoppe, for der skal hele tiden laves nye vinkler på det.

- Men er det ikke fair nok, at man får kritiske spørgsmål, når man påtager sig sådan en rolle som ambassadør for et VM?

- Hundrede procent. Og det synes jeg også, hun har fået. Uden at have dyrket det, så synes jeg, at hun har fået ekstremt mange kritiske spørgsmål. Det er på sin plads.

- Men når man sådan ser et samlet pressekorps, der er glubsk efter at grave endnu flere fejl ud af en fejl, så er der ingen empati at spore. Det er kun sultent efter udskamning, der gør, at hun skal brændes på bålet. Det virker entydigt som det. Og jeg synes, det er oldnordisk og usympatisk. Og alle dem, der stod der, er jo også på arbejde og lige så meget i gang med at eksponere VM i Qatar. Enten direkte eller indirekte.

Gud nåde og trøste den, der laver fejl

- Hvad skal pressen så gøre anderledes i din optik?

- Spørgsmålet er vel, hvad vi skal bruge den her opmærksomhed om VM på. Skal vi bruge den til at tale om de alvorlige ting, der hele tiden bliver afdækket? Eller til at bitche og udskamme hinanden?

- Vi må tage op til overvejelse, hvordan vi håndterer fejltagelser. Gud nåde og trøste den, der kommer til at lave en fejl i sit liv lige nu. Livet flyver forbi, mens vi skændes. Hav noget plads til hinanden, og hav plads til at fejle og erkende og diskutere det. Og noget medmenneskelighed og forståelse, lyder det fra Remee.