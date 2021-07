Restaurant-optrin: Beskyldes for truende adfærd

Hvad der tegnede til at blive en hyggelig aften i venners lag, udviklede sig fredag til noget af et optrin for forsidefruen Jackie Navarro, hendes kæreste, Rasmus Møller, og et af deres vennepar.

Det skriver B.T. med henvisning til et opslag, Jackie Navarro fredag delte på sin story på Instagram, og som nu er udløbet.

'Værste oplevelse jeg har haft og det skete på Mash Steakhouse. De har nogle syge syge regler', lød det fra forsidefruen i opslaget.

Over for B.T. har Rasmus Møller forklaret, at både de og deres vennepar fik besked fra personalet på Mash Steakhouse i Charlottenlund om, at de ikke måtte have deres klapvogn stående ved bordet.

Ifølge deres udlægning har personalet bedt dem om enten at følge reglerne eller at forlade etablissementet.

'Uacceptabelt'

Over for Ekstra Bladet udlægger Restaurant Mash dog situationen på ganske anden vis. I en mail forklarer restaurantens ejere, Jesper Boelskifte og Mikkel Glahn, at selskabet, som var til stede 23. juli, gav 'uventet støj'.

'Faktisk henvendte andre gæster sig til vores personale efter hændelsen, fordi de fandt selskabets opførsel og især den truende adfærd helt uacceptabelt', lyder det i mailen, der fortsætter:

'Egentlig havde vi ikke tænkt os at gøre mere, selvom selskabet heller ikke betalte deres regning, fordi vores personale på den givne aften har fulgt vores regler og service til punkt og prikke'.

Jackie Navarro er blandt andet kendt fra TV3-programmet 'Forsidefruer', hvor hun deler ud af sit glamourøse liv. Foto: Jonas Olufson

I mailen forklarer ejerne, at deres sikkerhedsregler foreskriver, at barne- og klapvogne ikke kan stå ved bordene. De skriver videre, at de er kede af den opførsel, deres ansatte har været udsat for.

'Selskabets to mandlige deltagere var truende og overfaldt verbalt personalet. Bl.a. siger en af deltagerne, at han har lyst til at pande den kvindelige tjener en på siden af hovedet. Helt uacceptabelt opførsel uanset', skriver de og afslutter:

'Vi har ikke mere at sige til denne sag, i respekt for vores andre gæster og vores personale. Vi tager gerne dialogen med selskabet men naturligvis ikke gennem pressen.'

Afviser

Den version kan hverken Rasmus Møller eller Morten Wrem, som var en del af selskabet, dog genkende, oplyser B.T.

- Det kan jeg eddermame ikke nikke genkendende til. Det er ikke sådan, jeg har stået og sagt til medarbejderen, at hun gjorde sit arbejde skide godt, men jeg har bestemt ikke stået foran min kone og børn og sagt, at jeg smadrer nogen. Det er fuldstændig tosset, siger Morten Wrem til mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Møller og Jackie Navarro.