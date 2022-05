Revser: Jeg er færdig med det

'Ex on the Beach' ruller for tiden over skærmen med sin syvende sæson, men spørger man Marco Harry, er det ikke specielt fedt at deltage

I syv sæsoner har Discovery+ sendt danskere afsted til tv-programmet 'Ex on the Beach' - også kendt som knaldeprogrammet, hvor festglade singler har nydt omgivelserne og hinanden.

Syvende sæson ruller netop nu over skærmen, og der er en ottende på vej, men skal man tro Marco Harry, der både har deltaget i 'Paradise Hotel' og den aktuelle sæson af 'Ex on the Beach', er programmet slet ikke så fedt, som det ser ud på tv.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder ham på den røde løber ved 'Let røven' - et støttearrangement til fordel for bekæmpelsen af prostatakræft.

- Det var ... indleder han om 'Ex on the Beach' og fortsætter:

- Det var ikke det sjoveste i verden, det var det faktisk ikke. Det var meget mennesker, personer og følelser, så det var ikke den fedeste oplevelse. Selvfølgelig var det også sjovt, men det var hårdt for hovedet.

Marco Harry syntes ikke, at 'Ex on the Beach' var specielt fedt. Foto: Emil Agerskov

'Jeg er færdig'

I 'Ex on the Beach' er der som sådan ikke noget spil - i hvert fald ikke andet, end at den, der laver det kedeligste tv, ryger på porten. I stedet fokuserer programmet på de personlige relationer, og det var ikke Marco Harrys kop te.

- Der var for mange relationer, og man skulle tage hensyn til folk hele tiden. Det kom lidt for tæt på, forklarer han.

Derudover sker der ikke særligt meget for deltagerne i programmet, hvorfor han faktisk gik rundt og kedede sig en smule.

- Det var nogle lange dage dernede. Det er ligesom at være på ferie med familien, man ligger bare og soler sig og piller næse, så jeg kedede mig en lille smule. Det indrømmer jeg gerne.

- Det lyder ikke som noget, du kunne finde på at deltage i igen?

- Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke planen. Jeg tror, jeg er færdig. Medmindre 'Vild med dans' ringer.

- Så helt færdig med tv?

- Nej, færdig med reality. Jeg er også ved at være gammel jo, slutter den 28-årige Marco Harry af.

