Revser kulturministerens coronahåndtering

Trine Dyrholm mener ikke, politikerne under coronanedlukningen har haft nok forståelse for, hvor vigtig kulturen er

For skuespiller Trine Dyrholm er der ingen tvivl om, at politikerne burde have prioriteret kulturen højere under coronakrisen.

Det fortalte hun den fremmødte presse forud for lørdagens uddeling af Bodilprisen.

- Det er jo ret vildt. Kulturen har haft trange kår, og jeg er bare utrolig glad for, at man nu kan gå i biografen, i teatret og på museum igen, for det trænger vi til, lød det fra Dyrholm.

Og på spørgsmålet om, hvordan kulturminister Joy Mogensen (S) har håndteret nedlukningen, var svaret fra stjernen klart.

- Jeg synes ikke, der helt har været forståelse for, hvor vigtig og nødvendig kulturen er i det hele taget. Og det er en svær tid, og det har helt sikkert også været en svær tid at være politiker i, men jeg synes, det er noget, der skal have høj prioritet, og det har det ikke fået, sagde hun.

Trine Dyrholm var for 13. gang nomineret til en Bodilpris. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

For Trine Dyrholm handlede aftenen dog først og fremmest om at fejre branchen.

- Det handler om værkerne, og det handler om, at vi fejrer dansk film. Og det handler for mig i dag om, at jeg tænker tilbage på 'Erna i krig', og hvilken fuldstændig fantastisk oplevelse det var, sagde hun.

Hun var nomineret for 13. gang i karrieren, denne gang i kategorien bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i netop 'Erna i krig'.

Den havde premiere i oktober og nåede dermed at spille i omtrent fem uger, før nedlukningen kom.

Netop ude af isolation

Pandemien har da heller ikke betydet fuldstændig stilstand for Trine Dyrholm, der kunne fortælle, at hun lige er kommet hjem fra optagelser til filmen 'The Almond and the Seahorse' i England.

- Jeg skulle igennem isolation og selvtest, og jeg ved ikke hvad. Det har været noget af en tur. Det var ikke super lang tid, men det er jo svært at rejse ud og komme hjem lige nu. Man tager sig af det på fineste vis alle steder, og jeg er taknemmelig for, at vi overhovedet kan arbejde.

- Det at der overhovedet foregår film og optagelser er jo i sig selv en stor ting, sagde hun.

Bodilprisen for bedste kvindelige hovedrolle gik til 13-årige Kaya Toft Loholt, der er den yngste modtager af en Bodilpris nogensinde.