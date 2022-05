Revser: Teitur har ændret sig

Dommen til 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo har sendt chokbølger gennem realityverden, hvor flere er ude og i skarpe vendinger kritiserer den prisvindende realitydeltager, der i går blev idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt.

Blandt dem, der revser Teitur Skoubo, er den tidligere 'Divaer i Junglen'-deltager Sasha Klæstrup, der i en story på Instagram rettet mod den forurettede kvinde, beskriver Teitur Skoubo som 'en modbydelig mand'.

'I dag tænker jeg på den kvinde, som var så stærk at anmelde en mand for voldtægt og vandt! Hun er den stærkeste. Jeg håber, du ved, der er så mange, som tænker på dig i den her tid. Så tag dig ikke af alt det andet', skriver Sasha Klæstrup, der fortsætter:

'Jeg er så ked af, at en så modbydelig mand skulle tage noget fra dig, som ikke var hans at tage, det fortjener du ikke'.

En masse støtte

Hun efterlader ingen tvivl om, hvor hendes sympati ligger. Den ligger hos kvinden, som hun er klar til at støtte, hvis hun kan. Hun deler samme opfattelse som Lenny Pihl, at Teitur har ændret sig gennem årene.

- Vi har festet sammen mange gange, og han har altid været sød og rar over for mig og min mand. Nok lidt for sød, men jeg har også oplevet, at han har ændret sig, forklarer Sasha Klæstrup, der hævder, at Teitur med tiden fik storhedsvanvid.

- Var du overrasket over udfaldet i retten?

- Hvis det havde været den Teitur, jeg lærte at kende, ville jeg tænke 'What', men da han fik storhedsvanvid, ændrede han sig over for folk. Det er ikke bare lidt storhedsvanvid. Han så sig selv som en Gud, kongen af alle og han har ikke troet, at nogen kunne måle sig med ham, forklarer hun.

Teitur Skoubo er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for at have voldtaget en kvinde efter en bytur i Odense i november sidste år. Han har tidligere vundet tv-programmet 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

'Det er sygt'

Sasha Klæstrup har valgt at give sit besyv på sociale medier for at støtte kvinden.

- Og fordi jeg er mor til tre piger. Jeg kan jo se, hvordan folk reagerer på nettet. Mange støtter hende, men der er også mange klamme kommentarer om, at hun lyver. Prøv at hør her, du bliver ikke idømt to og et halvt års fængsel, hvis der ikke er nogle beviser, siger Sasha Klæstrup.

- Hvorfor er det så vigtigt for dig at støtte kvinden?

- Fordi hun må føle sig alene med alle de kommentarer, hun kan se rundt omkring. Det kan ikke undgås at se dem, og det gør ondt at læse dem. Hvis det var mig, ville jeg tænke: 'Jeg har ikke løjet, hvorfor er folk sådan her'. Hun skal vide, at hun er en stærk kvinde, siger Sasha Klæstrup.

Tort-erstatning

I retten hørtes forklaringer fra to vidner, som var til stede i lejligheden, men som befandt sig i et tilstødende lokale. Der var tale om en veninde af den forurettede kvinde og en ven af Teitur Skoubo, som ligeledes er kendt fra reality-tv.

Dommeren nåede frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger samt en tort-erstatning på 100.000 kroner til ofret. Han valgte omgående at anke dommen.

