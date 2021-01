Revydronning og englebarn: - Jeg er synsk til husbehov

- For mig er det helt naturligt at være synsk til husbehov. Det er ikke noget, jeg sådan lige kan påkalde mig, men ja, jeg føler at jeg taler med engle.

Sådan siger Cirkusrevyens ukronede dronning gennem årtier, 74-årige Lisbet Dahl, til Ekstra Bladet.

For nylig fortalte hun til ugebladet Hendes Verden, at hun jævnligt taler med engle og altid har gjort det.

Selv når hun tager bilen for at købe ind, beder hun parkerings-englen om en ledig parkeringsplads.

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det er altså ikke sådan, at de altid er hos mig, englene. Jeg kan heller ikke ikke tilkalde dem, Men jeg er vokset op med, at der er mere mellem himmel og jord, end man umiddelbart tror. Både min bedstemor og mor var synske, så for mig er det helt naturligt, siger hun og fortsætter:

Helt nede på jorden

- Jeg er ikke en del af den clairvoyante verden, men jeg tror på intuition og mavefornemmelse. Jeg tror, at alle har den evne som børn. Og det handler heller ikke om religion. Om vi så kalder dem engle, sjæle eller ånder. For mig er det helt nede på jorden og noget meget individuelt..

- Den norske prinsesse Märtha Louise, som også siges at tale med heste, kom ganske meget i vælten, da hun for nogle år siden oprettede en engle-skole, hvor man kunne lære at tale om det netop det overnaturlige, Hvordan har du det med det?

- Det er aldrig noget, jeg har studeret. Det har jeg for travlt til, siger Lisbet Dahl, der under vores snak har sit seksårige barnebarn, Axel, på besøg. Og som så mange andre bedsteforældre i denne coronatid med hjemmeskoling har hun tilbudt aflastning og adspredelse.

Tilpasser sig

- Jeg er skidegod til at tilpasse mig. Og nu er jeg altså bedstemor og hjælper familien med at passe mit barnebarn i denne nedlukningstid.

- Lige nu ved vi intet og kan intet gøre, så jeg kan bare sætte mig ned og rette ind og fordrive tiden med at se Netflix, siger Lisbet Dahl, der håber på, at forberedelserne til Cirkusrevyens sæson på Bakken for alvor kan komme i gang 1. marts.

Hendes umiddelbare kur mod coronakuller er, at man savner den lille gruppe, man må være udenfor i sin have og så - hvis muligt - tænder bål og sidder og hygger sig sammen under medbragte dyner og tæpper.

Og så fordriver hun i øvrigt også nedlukningstiden med at starte sin bil og køre en tur forbi de steder, hvor hun er opvokset gennem af sit liv.

- Det må man jo godt. Og det vækker minder.