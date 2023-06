Revystjerne færdig efter 13 sæsoner: Opsagt og bortvist

Revyperler har pludseligt valgt at stoppe samarbejdet med skuespiller og kunstnerisk leder Max Hansen, der har været en del af revyen de seneste 13 sæsoner.



Men nu er det altså slut.

Max Hansen bliver erstattet af sin 23-årige instruktørassistent.

Det oplyser direktøren for revyen, Tom Bang, til TV 2 Øst.

- Max Hansen er ude af revyen, for at vi kan komme videre med årets revy, så vi kan levere god underholdning over for publikum igennem sæsonen, siger han til mediet.

Max Hansen nåede at afholde fire forestillinger på revyen, inden han blev afskediget. Heriblandt to forpremierer.

Uenighed om grundlaget for afskedigelsen

- Den eneste uoverensstemmelse Max og jeg har haft, er grænsen for, hvordan man som kunstnerisk leder kan behandle revyens øvrige personale. Resultatet af det er, at Max Hansen er blevet opsagt og bortvist med en saglig begrundelse, som jeg ikke kan uddybe yderligere i respekt for de involverede, sagde revydirektøren Tom Bang fredag til Sjællandske Nyheder.

Det bliver ikke bekræftet fra Max Hansen, at der skulle være tale om en decideret afskedigelse.

Max Hansen skulle blandt andet torsdag have udtalt til Sjællandske Nyheder, at '... man bliver syg af for mange uoverensstemmelser, og derfor måtte jeg gå'.



Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Max Hansen, der nu bliver udskiftet med sin 23-årige instruktørassistent Lukas Birch.

- Det er en meget modig ung mand - han er kun 23 år og har nu erstattet en af 'the grand old guys' i dansk revy, så det er virkelig flot, siger revydirektør Tom Bang om den nye, unge erstatning.

Max Hansen har medvirket i stribevis af både film og tv-serier samt teaterforestillinger og revyer over hele Danmark.

Han har blandt andet vundet skuespillerforeningens priser som Årets Æreskunstner og Årets Dirch.