Ribbede slottet: Nu kan du købe de historiske ting

Alt fra lamper til pistoler, malerier og tallerkener fra Valdemars Slot kan nu blive dit.

Det skriver Bruun Rasmussen Kunstauktioner i en pressemeddelelse.

Caroline Fleming ribbede slottet for inventar, da det blev solgt til hendes søster, Louise luel Albinus, og det er det inventar, der nu bliver sat til salg på auktion.

Samlet set er genstandende vurderet til at indbring millioner, hvis de bliver solgt til vurderingsprisen. Blandt andre et smykkeskrin med et maleri af C.W. Eckersberg i låget, som er vurderet til at indbringe mellem 600.000 og 800.000 kroner alene.

Den dyreste enkeltstående ting på auktionen er dog en samling af 18 illustrationer til Henrik Ibsens digt 'Terja Vigen' fra 1892. Det er vurderet til at indbringe op mod en millioner kroner.

Derudover er der en lang række andre malerier til salg, mens der også er gamle pistoler og kanoner under hammeren.

Annonce:

Valdemars Slot blev bygget af Christian 4. til hans søn, men blev siden givet til søhelten Niels Juel, da han sejrede over svensken i Køge Bugt i 1677.

Siden er slottet gået i arv i familiens slægt, og det forbliver da også i slægten i den kommende tid.

Valdemars Slot blev nemlig solgt efter en langvarig konflikt mellem baronesse-søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus, som sendte selskabet bag slottet ud i en tvangsopløsning, da de ikke kunne blive enige om at godkende regnskabet.

Det blev den mere ukendte af de to søstre, Louise Iuel Albinus, der købte slottet efterfølgende, og det kostede hende i alt 106 millioner kroner, hvilket dog var 60 millioner kroner under udbudsprisen.

Du kan læse meget mere om den ukendte søster og hendes køb af slottet lige her.

Pantsætning: Sådan kan man også låne penge