Rigmænd investerer millioner i børnetøj

Ægteparret Ann-Louise Christine Aasted og Morten Grabowski Kjær har solgt 45 procent af Luksusbaby til serieinvestor Jan Lerhmann og selskabet Coolshop, der er ejet af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, Jacob Risgaard og Mark Nielsen.

Det skriver mediet Finans.

Virksomheden sælger moderigtigt børnetøj online og gennem butikker i Aarhus og Aalborg. Ifølge stifterne havde børnetøjsbrandet alene sidste år en omsætning på 'et godt stykke' over 100 millioner kroner.

Selvom ingen af parterne ønsker at oplyse det præcise beløb, brandet er blevet solgt for, sker det på baggrund af en værdiansættelse på et trecifret millionbeløb.

'Vi har en veldrevet virksomhed, og vi har ikke solgt en andel for at få penge ud til os selv. Vi har udelukkende gjort det for at kunne udvikle Luksusbaby', siger stifter Ann-Louise Christine Aasted til Finans og fortsætter:

'Det betyder enormt meget, at vi nu har nogle at dele med, når der opstår udfordringer eller skal træffes svære beslutninger'.

Største investering

Investeringen i Luksusbaby er den hidtil største af slagsen for både Jacob Risgaard og Jan Lehrmann, der ellers har været kendt for at investere i en lang række af danske virksomheder i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Jacob Risgaard overtager således 25 procent af aktierne i børnetøjsbrandet gennem onlinekoncernen Coolshop, mens Jan Lehrmann har sørget for at sætte sig på 20 procent af virksomheden.

Luksusbaby blev stiftet i 2014, da Ann-Louise Christine Aasted fik ideen til virksomheden, mens hun var på barsel med parrets tvillinger.