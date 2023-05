Rigmand gav millionrabat: Her er prisen

35 millioner kroner skulle køberen have op ad lommen for Janus Friis' sommerhus i Dronningmølle

Rigmanden Janus Friis er blevet nogle millioner kroner rigere.

Det afslører tinglysningen af sommerhuset i Dronningmølle, som Janus Friis fik solgt i april efter lidt mere end en måned på markedet.

Selvom prisen for herligheden i det nordsjællandske ifølge Tingbogen landede på præcis 35 millioner kroner, er det dog ikke sikkert, at Janus Friis bare læner sig veltilfreds tilbage.

Han havde nemlig i første omgang sat huset til salg for svimlende 40 millioner kroner, og dermed er han gået hele 12,5 procent ned i pris for at komme af med de 179 kvadratmeter fritidsbolig.

Scorede milliardbeløb

Det nybyggede luksussommerhus fra 2016, der ligger på en 7405 kvadratmeter stor grund i første række til vandet og har syv værelser, havde siden 2012 været ejet af den danske rigmand Janus Friis, som i dag er bosat i London.

Med i købet får ejeren desuden en stor parklignende have, der ligger på en selvstændig grund, som man også kan bygge på.

Janus Friis skabte sin formue, da han grundlagde Skype, som han frasolgte i to omgange og scorede milliardbeløb på.

I 2006 købte Ebay Skype af Janus Friis og medgrundlæggeren Niklas Zennström for omkring 16 milliarder kroner. De to beholdt dog en ejerandel på omkring 14 procent, og da Microsoft i 2011 købte Skype for 44 milliarder kroner, kunne de to stiftere hver sætte yderligere 3 milliarder kroner ind på kontoen, skrev Berlingske dengang.

Janus Friis ses her med popstjernen Aura Dione, mens de to var kærester. Foto: Uffe Kongsted/Starlounge

