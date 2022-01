Rigmandssøn i kæmpe millioninvestering

Nicolai Zobel har sat et stort millionbeløb i et sommerhus i Nordsjælland

Den 27-årige søn af Peter og Henriette Zobel, Nicolai Zobel, har haft den store pengepung fremme.

I september købte han ifølge Se og Hør et sommerhus i nordsjællandske Villingebæk, der ligger mellem Hornbæk og Gilleleje, for intet mindre end 18,8 millioner kroner.

Af tinglysningen af handlen fremgår det, at Nicolai Zobel overtager huset 1. marts.

Her kan han se frem til at kunne boltre sig på husets 150 kvadratmeter boligareal, hvor han kan nyde havudsigten. Huset har fem værelser og et grundareal på 938 kvadratmeter med adgang til stranden.

Sommerhuset, der er bygget i 1978, blev solgt for 11,4 millioner kroner i foråret 2020, så på ganske kort tid er prisen på huset altså steget markant.

Ifølge Se og Hør vil Nicolai Zobel med sommerhuset blive nabo til sin halvsøster Rigmor Ravn (født Zobel).

Kæmpe arv

Peter Zobel, der fik i alt seks børn, sørgede for, at de ikke skulle mangle noget efter hans død i 2017.

Han efterlod dem et holdingselskab med en egenkapital på 38,7 millioner kroner samt et par ejendomme, hvoraf den ene i slutningen af 2020 blev solgt for svimlende 150 millioner kroner.

I det seneste regnskab for holdingselskabet fremgår det blandt andet, at de fire Zobel-børn, Alexander, Caroline, Nicolai og Sarah, i 2020 valgte at trække 95 millioner kroner ud i udbytte, hvilket svarer til lige knap 24 millioner kroner til hver, såfremt de har valgt at dele udbyttet lige.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Zobel til denne artikel, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse. Dermed har det heller ikke været muligt at få svar på, om det er en del af de penge, der nu er gået til købet af sommerhuset.