Rigmandssøn sælger møgdyr penthouse

Nicolai Zobel har sat sit toetagers penthouse til salg, som han håber at få 15 millioner kroner for

Nu skal den sælges.

For Nicolai Zobel, der er søn af Peter og Henriette Zobel, har sat sit toetagers penthouse, der ligger på Østerbros Strandpromenade, til salg.

Det skriver SE og HØR.

27-årige Nicolai Zobel har ejet penthousen de seneste fire år, og lejligheden har udsigt over Øresund. Rigmandssønnen købte de nybyggede 125 kvadratmeter for 11 millioner kroner tilbage i 2018.

Nu håber han på at få solgt det møgdyre penthouse for godt og vel 15 millioner kroner.

Kæmpe millioninvestering

Det er ikke første gang, at Nicolai Zobel kædes sammen med mange millioner kroner.

For i september 2021 købte han - også ifølge SE & HØR - et sommerhus i nordsjællandske Villingebæk, der ligger mellem Hornbæk og Gilleleje, for intet mindre end 18,8 millioner kroner.

Sommerhuset har 150 kvadratmeter med fem værelser og et grundareal på 938 kvadratmeter med adgang til stranden. Sommerhuset blev bygget tilbage i 1978 og blev solgt for 11,4 millioner kroner i foråret 2020.

Så prisen på sommerhuset er sidenhen steget med 7,4 millioner kroner.

Kæmpe arv

Erhvervsleder og godsejer Peter Zobel, der fik i alt seks børn, sørgede for, at ingen af dem skulle mangle noget efter hans død tilbage i 2017.

Han efterlod dem nemlig et holdingselskab med en egenkapital på 38,7 millioner kroner samt nogle ejendomme, hvoraf den ene i slutningen af 2020 blev solgt for svimlende 150 millioner kroner.

Tidligere har det i regnskabet for holdingselskabet fremgået, at de fire Zobel-børn, Alexander, Caroline, Nicolai og Sarah, i 2020 valgte at trække 95 millioner kroner ud i udbytte, hvilket svarer til lige knap 24 millioner kroner til hver, såfremt de har valgt at dele udbyttet lige.

