Rikke Chili forærer sine ting til fremmede

Rikke Chili og kæresten Martin har for mange ting, som de nu deler ud af - gratis

Realitydeltageren Rikke Chili kender selv følelsen af ikke at have så meget mellem hænderne, og hun beskriver hendes barndom som hård.

I dag ser det dog anderledes ud - hun har alt for mange ting, og dem vil hun gerne glæde andre med.

Derfor lavede hun et opslag på Facebook, hvor hun efterspurgte folk, der ikke har meget mellem hænderne.

Målet er at gøre en forskel, og det samme gør sig gældende for kæresten Martin, fortæller hun.

Det har hun nu uddybet over for Ekstra Bladet:

- Jeg kan huske, at jeg engang fik en Nike sweatshirt af en, der boede i samme boligkompleks som os, da hendes datter ikke kunne passe den mere. Den sweatshirt var mit kæreste eje i flere år! Jeg var så glad for den, og det var første gang, jeg havde en mærkevare ting, siger hun.

- Jeg har så meget, og der er mange, der ikke har ret meget. Hvis jeg kan give noget væk og dem, der modtager det, kan mærke bare en brøkdel af den glæde, jeg fik, ville jeg blive glad.

Interessen er stor

Rikke Chili afslører, at parret allerede har modtaget et hav af henvendelser fra folk, som gerne vil have deres ting. Derudover vil andre også gerne donere ting til dem, som de kan give videre.

- De fleste henvendelser, vi får, omhandler babytøj, legetøj, børnetøj, skole ting m.m. Altså helt basale ting.

- Martin og jeg har så meget - vi har kæmpet for det, vi har, og nu vil vi bare gerne glæde andre mennesker, der sidder hårdt i det, ligesom dengang vi var børn, fastslår hun.

Danskerne kender Rikke Chili fra programmer som "Paradise Hotel", "For lækker til love" og "Divaer i junglen".