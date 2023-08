Robert efter voldsdom: Tog til kæmpe fest

Skuespilleren Robert Hansen havde åbenbart brug for at få noget andet at tænke på, efter at han onsdag blev idømt fire måneders ubetinget fængsel. Det skete fredag til stort dance-party på Amager

Onsdag blev skuespilleren Robert Hansen dømt til at skulle tilbringe fire måneders ubetinget fængsel for vold mod sin ekskæreste, Nynne Larsen.

Fredag var der blot dømt party uartig på Amager.

Nogle vil måske mene, det havde været bedst at sidde derhjemme og skamme sig lidt og lade batterierne op i familiens skød.

Andre har måske den holdning, at der ikke er nogen grund til at sidde i privaten og have ondt af sig selv - op på hesten igen.

Robert Hansen valgte åbenlyst den sidstnævnte løsning, da han fredag aften skulle finde ud af, hvad han ville lave.

Her befandt han sig nemlig på Amager, nærmere betegnet Tiøren i Kastrup, hvor der for tiden afholdes Aiasound Festival.

Fredag aften sent lagde Robert Hansen således et par stories ud på sin Instagram-profil, der dokumenterede, at han var taget til stor fest ud til Øresund.

Usikker kameraføring

Omkring klokken 22.30 om aftenen befandt den detroniserede skuespiller sig således ved dj-området på Aiasound og kort efter nær Main Stage, hvor den danske top-dj Morten med efternavnet Breum gav den max gas fra pulten.

Med en ikke specielt stabil kameraføring delagtiggjorde Robert Hansen således sine omkring 65.000 følgere i, at han festede løs på Aiasound ud på de sene timer, hvor mørket var faldet på.

I skumringen og i timerne efter kunne han således danse med på de hurtige toner oppe fra scenen, hvor Nik & Jay i øvrigt som en overraskelse dukkede op for at rappe og synge med på hittet 'Magnolia'.

Ingen kommentarer

Om Robert Hansen, der sammen med sin forsvarer endnu ikke har meldt ud, om de vil anke onsdagens dom til landsretten, har tænkt sig også at berige Aiasound med sin ydmyge tilstedeværelse lørdag, er endnu uvist,

Ekstra Bladet har naturligvis tænkt sig at forsøge at opstøve skuespilleren for en kommentar - både til hans lyst til at feste i kølvandet på fængselsdommen og til retssagens udfald.

Hidtil har han været tavs som graven. Umiddelbart efter domsafsigelsen havde Robert Hansen nemlig ikke lyst til at tale med pressen.

Det lod han sin advokat, Erbil Kaya, om.

Ekstra Bladet er til stede på Aiasound hele lørdagen.