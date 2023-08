Robert Hansen anker ikke voldsdom: Går efter fodlænke

Onsdag blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold. Ekstra Bladet var tilstede i retten. Hør hvordan han reagerede her

Thi kendes for ret.

Sådan lød det 9. august ved byretten på Frederiksberg, da skuespiller Robert Hansen blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod sin ekskæreste, tv-personligheden Nynne Larsen.

Robert Hansen anker ikke dommen.

Det oplyser Robert Hansens advokat, Erbil Kaya, til Ekstra Bladet.

- Vi har valgt ikke at anke. Alle skal videre i deres liv og at skulle have en sag hængende over hovedet i et eller to år mere, det er for lang tid, og nu håber vi på, at han kan få en fodlænke, udtaler Erbil Kaya til Ekstra Bladet.

Erbil Kaya oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient Robert Hansen ikke anker sin voldsdom. Foto: Emil Agerskov

Robert Hansen blev i byretten kendt skyldig for begge de to forhold af vold, han var tiltalt for. Det ene forhold var grov vold.

Annonce:

Det første forhold fandt sted 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg. Her er Robert Hansen dømt for at have slået Nynne Larsen, som han på daværende tidspunkt dannede par med, mindst tre gange i hovedet med knytnæveslag.

Andet forhold, der er grov vold, fandt ligeledes sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg.

Her fandt retten Robert Hansen skyldig i 5. marts 2021 at have slået Nynne Larsen adskillige gange med en guitar flere steder på kroppen og én gang i ansigtet i et sådant betydeligt omfang, at guitaren gik i stykker.

Robert Hansen er dømt for vold mod sin ekskæreste Nynne Larsen. De to dannede par i et års tid. Foto: Ritzau Scanpix

Hvornår Robert Hansen skal afsone er for nu uvist. Men den fallerede skuespiller har brugt tiden som en fri mand på at feste. Robert Hansen var nemlig at finde til et stort dance-party på Amager bare et par dage efter dommen.

Det var en onsdag, at Robert Hansen blev dømt skyldig i vold, og fredagen efter befandt han sig på Amager, nærmere betegnet Tiøren i Kastrup, til Aiasound Festival.

Skuespiller Robert Hansen har de seneste år haft et turbulent liv med alkohol, stoffer og flere tiltaler for vold - få overblikket her.