Robert Hansen i retten: I dag falder dommen

Onsdag falder der dom i retssagen mellem det tidligere kærestepar Nynne Larsen og Robert Hansen. Sidstnævnte er tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold

Retssagen mellem Robert Hansen og Nynne Larsen har været længe undervejs.

I februar blev retssagen efter massivt kaos udskudt. I går, tirsdag, genoptog Retten på Frederiksberg så retssagen, og i dag falder dommen.

Robert Hansen er ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold.

Det første forhold skete ifølge anklageskriftet 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg, hvor der skulle være tale om slag med knytnæve.

Forhold to drejer sig ifølge anklageskriftet om grov vold. Det skulle angiveligt være sket 5. marts 2021. Her er Robert Hansen tiltalt for at have tæsket Nynne Larsen med en guitar med en sådan styrke, at guitaren gik i stykker som følge af episoden.

Nægter sig skyldig

Robert Hansen nægter sig skyldig i begge forhold. Tirsdag forklarede han, at hans og Nynne Larsens parforhold bar præg af både stoffer og alkohol samt fysiske og verbale konfrontationer.

- Vi har haft utallige fysiske og verbale konfrontationer, lød det fra Robert Hansen i retten, hvor han dog afviste at have slået Nynne Larsen i de to episoder, han er tiltalt for. Faktisk husker Robert Hansen slet ikke forhold et.

Heller ikke, da anklager viste billeder, som pressen ikke fik lov til at se, dæmrede det hos Robert Hansen, der mente, at 'det så ud til, at Nynne havde fået Botox', hvilket ifølge Robert Hansen var meget normalt, fordi hun havde et samarbejde med et firma, der laver skønhedsbehandlinger.

- Når du får Botox fire gange om ugen, er det lige præcis sådan, det ser ud. Jeg kan bare sige, at jeg ikke har slået hende to gange i ansigtet med en knyttet hånd, lød det fra Robert Hansen, der efter retsmødet oplyste til Ekstra Bladet, at han ingen kommentarer havde.

Onsdag falder der dom i sagen. Anklagemyndigheden har påstand om fængselsstraf til Robert Hansen, der er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, stk. 1, der er vold samt grov vold efter straffelovens paragraf 245.

