Robert Hansen i retten: Utallige fysiske konfrontationer

Robert Hansen er tiltalt for vold mod ekskæresten Nynne Larsen. Over for Ekstra Bladet vil han ikke erkende, at han har slået hende. - Vi tager den i retten, siger han. Han skal stå skoleret i retten 21. og 22. februar, oplyser anklagemyndigheden til SE og HØR

Robert Hansen, der er tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold, tog tirsdag formiddag plads i vidneskranken i retten på Frederiksberg

- Vi har haft utallige fysiske og verbale konfrontationer.

Sådan lød det fra en noget nervøs Robert Hansen, der tirsdag formiddag tog plads i vidneskranken i retten på Frederiksberg, der danner rammen om retssagen mellem den tidligere skuespiller og realitydeltageren Nynne Larsen, som tidligere dannede par.

I retten forklarede Robert Hansen, da anklageren stillede skuespilleren spørgsmål, at hans og Nynne Larsens parforhold bar præg af både stoffer og alkohol samt fysiske og verbale konfrontationer.

Ifølge anklageskriftet er Robert Hansen tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold.

Det første forhold skete ifølge anklageskriftet 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg, hvor der skulle være tale om slag med knytnæve.

Botox

En episode, som Robert Hansen slet ikke kan huske, da anklageren spørger konkret ind til netop den.

- Kan du huske, hvordan din dag startede 16. november 2020, lød det fra Robert Hansen til anklageren, der havde stillet ham det spørgsmål.

- Nu er det ikke dig, der skal stille spørgsmål, måtte anklager irettesætte skuespilleren, hvortil Robert Hansen tog ordet og forklarede, at han ikke kunne huske den konkrete episode.

Heller ikke da både anklager viste billeder, som pressen ikke fik lov til at se, dæmrede det hos Robert Hansen, der mente, at 'det lignede, at Nynne havde fået botox', hvilket ifølge Robert Hansen var meget normalt, fordi hun havde et samarbejde med et firma, der laver skønhedsbehandlinger.

- Når du får botox fire gange om ugen, er det lige præcis sådan, at det ser ud. Jeg kan bare sige, at jeg ikke har slået hende to gange i ansigtet med en knyttet hånd, lød det fra Robert Hansen.

Amok med køkkenrulleholder

Modsat forhold et, så kunne Robert Hansen sagtens huske, hvad han lavede 5. marts 2021, som er den dato andet forhold i anklageskriftet centrerer sig om, og som Robert Hansen ligeledes nægter sig skyldig i.

- Den dag husker jeg, lød det fra skuespilleren, der begyndte at forklare, hvad han konkret lavede den marts-dag, der ender med - ifølge Robert Hansen - tumult mellem ham og Nynne Larsen, da stemningen mellem de to i løbet af dagen udviklede sig anspændt.

Forhold to drejer sig ifølge anklageskriftet om grov vold. Her er Robert Hansen tiltalt for at have tæsket Nynne Larsen med en guitar med en sådan styrke, at guitaren gik i stykker som følge af episoden.

Dog hævder Robert Hansen, at han brugte guitaren som et 'skjold', fordi Nynne Larsen ifølge Robert Hansens forklaring forsøgte at slå ham med en køkkenrulleholder. Det endte, ifølge Robert Hansen, ud i tumult på stuegulvet.

Efterfølgende var parret begge fysiske overfor hinanden, forklarede Robert Hansen, men afviste fortsat at have slået Nynne med guitaren.

Da anklageren spurgte, om Nynne har fået fysiske skader svarede Robert:

- Det fik hun vel, og det har hun sikkert også taget billeder af.

Han fortæller, at de dagen efter episoden sammen tog hjem til hendes far for at spise.

Nynne Larsen vidner senere i dag. Der falder dom i sagen onsdag.