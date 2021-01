Robert og Nynne er sammen igen

Nynne Larsen delte en trist nyhed på Instagram onsdag aften, hvor hun fortalte, at hun havde forladt skuespilleren Robert Hansen, 41, som hun ellers havde været kæreste med i fire måneder.

Men nu har den 25-årige realitydeltager ombestemt sig. Det fortæller hun i et nyt opslag på Instagram fredag aften, hvor hun kryber til korset og indrømmer, at hun var 'for hurtig på tasterne'.

'Lige så sjovt, fantastisk og overvældende det kan være. Ligeså svært kan det være når man har følelserne helt ud på tøjet, og især hvis man så ikke kommunikere. Faktum er: Det har Robert og jeg ikke været - altså særlig gode til at kommunikere,' skriver hun og fortsætter:

'Vi begge har lavet fejl og misforståelse hinanden. Igen: Jeg tror ikke det er unormalt og især ikke under corona hvor man går op og ned af hinanden som løver i et bur - i døgndrift.'

Robert og Nynne går fra hinanden

Efter bruddet har de dog formået at kommunikere med hinanden, og de har fået talt tingene ordentligt igen. Derfor er de nu igen kærester.

'Det her har været hammer hårdt, også selvom jeg var den som startede lidt af et hullumhaj show og det beklager jeg,' skriver Nynne Larsen og fortsætter:

'Samtidig tror jeg, at det har været en øjenåbner for os begge to, om at vi ønsker at blive sammen, og at vi begge skal ændrer nogle ting. Derfor er jeg tilbage i vores fælles lejlighed på Frederiksberg, og jeg har ikke intentioner om andet,' slutter hun opslaget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nynne Larsen, at de to igen er sammen.

'Jeg er bare glad. Det har været nogle hårde dage. Så nu glæder jeg mig egentlig bare til at holde weekend og være kærester,' skriver hun i en besked.

'Det føles rigtigt'

Parret stod i september 2020 frem som kærester, og i slutningen af oktober offentliggjorde de, at de flyttede sammen efter få måneders forhold.

Nynne Larsen og Robert Hansen fortalte i den forbindelse til Ekstra Bladet, at de var rigtig glade sammen, og at hun derfor flyttede ind til ham på Frederiksberg. Og selvom det gik hurtigt mellem dem, følte de, at det var det rigtige.

- Det føles helt rigtigt for mig og os. Der vil altid være folk, der er skeptiske. Det vigtigste er, at det føles rigtigt for Robert og mig, sagde hun dengang og tilføjede:

- Det er hurtigt, men hvis det skulle gå galt, så ville det være gået galt allerede, føler jeg. Vi har begge temperament, og vi har da også allerede haft vores udfordringer, men det har ikke ødelagt noget, og vi er stadig meget glade og forelskede.

Efter få måneder: Tager stort skridt i forholdet

Nynne Larsen fortalte dengang også, at de havde lavet planer for fremtiden.

- Vi vil gerne have en baby på et tidspunkt. Ikke i næste måned, men på sigt vil vi gerne have en enkelt 'bebs'. Robert har jo Herman, og han er bare så skøn, så man kan ikke lade være med at få lyst til det, sagde hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen, men det har endnu ikke været muligt.