Robert og Nynne går fra hinanden

'Det er med et knust hjerte og stortudende at jeg skriver det her opslag. Rygterne er begyndt at svirre, og så vil jeg allerhelst sætte et par ord på det hele selv.'

Sådan begynder 25-årige Nynne Larsen et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hun ikke længere er kærester med skuespilleren Robert Hansen, 41.

Overrasker: Vi er kærester

Parret stod i september 2020 frem som kærester, og i slutningen af oktober offentliggjorde de, at de flyttede sammen efter få måneders forhold.

Men nu er forholdet altså forbi. Nynne Larsen, der blandt andet er kendt fra 'Dagens mand' og 'Divaer i junglen', skriver i opslaget, at det er hende, der har taget beslutningen.

'På et tidspunkt bliver man nødt til at mærke efter og sige fra, og det er det som jeg gør nu. Derfor er det med et knust hjerte og dybt ulykkelig at jeg har taget den her beslutning,' skriver hun og fortsætter:

'Af samme årsag så er Robert og jeg er ikke længere kærester, og jeg flytter ud af vores fælles lejlighed så hurtigt som muligt.'

Efter få måneder: Tager stort skridt i forholdet

Nynne Larsen tilføjer i opslaget, at hun ikke har yderligere kommentarer, men at hun 'elsker Robert helt ud til fingerspidserne og ønsker ham alt det bedste'.

'Det føles rigtigt'

Nynne Larsen og Robert Hansen fortalte i oktober til Ekstra Bladet, at de var rigtig glade sammen, og at hun derfor flyttede ind til ham på Frederiksberg. Og selvom det gik hurtigt mellem dem, følte de, at det var det rigtige.

- Det føles helt rigtigt for mig og os. Der vil altid være folk, der er skeptiske. Det vigtigste er, at det føles rigtigt for Robert og jeg, sagde hun dengang og tilføjede:

- Det er hurtigt, men hvis det skulle gå galt, så ville det være gået galt allerede, føler jeg. Vi har begge temperament, og vi har da også allerede haft vores udfordringer, men det har ikke ødelagt noget, og vi er stadig meget glade og forelskede.

Nynne Larsen fortalte dengang også, at de havde lavet planer for fremtiden.

- Vi vil gerne have en baby på et tidspunkt. Ikke i næste måned, men på sigt vil vi gerne have en enkelt 'bebs'. Robert har jo Herman, og han er bare så skøn, så man kan ikke lade være med at få lyst til det, sagde hun.

Men det bliver altså ikke til noget, som det lige nu ser ud.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Robert Hansen, der dog ikke ønskede at udtale sig.