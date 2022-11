'Robinson'-Mie: Narko og steroider fyldte mit liv

Mie Fitness startede med at tage stoffer som 14-årig og var afhængig i mange år. Da hun blev ældre, erstattede hun stofferne med træning og steroider, og det har haft konsekvenser for hendes krop

34-årige Mie Fitness er en af de kvinder i Danmark, der har taget allerflest steroider. Hun fik for alvor øjnene op for bodybuilding og steroider, da hun var på vej ud af et længerevarende stofmisbrug.

Det fortæller Mie Fitness i den nyeste sæson af 'Robinson', som hun medvirker i. Over for Ekstra Bladet fortæller Mie Fitness, at hun har lært meget af sin hårde fortid og i dag er et helt andet sted i livet,

Da Mie Fitness var 14 år gammel, tog hun stoffer for første gang, og det endte ud i et årelangt misbrug.