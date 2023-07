Robinson-profil overrasker: Nu sælger hun kebab

Doaa Zaher, der var med i realityprogrammet i Malaysia i fjor, har suppleret tilværelsen som influencer og personlig træner med et döner-eventyr på Frederiksberg. Her følger hun populær mad-trend

Hun nåede trods alt at sætte et vist aftryk, selv om hun ikke nåede særligt langt i sidste sæsons 'Robinson Ekspedtionen', hvor hun blev stemt ud i program to.

Nu sætter hun så sit aftryk på Frederiksberg.

Doaa Zaher, der normalt arbejder som personlig træner, vægttabscoach og influencer, har således nu fået endnu en titel på sit cv:

Kebab-kvinde.

Det skriver FrederiksbergLIV.

Selv om vægttab måske ikke umiddelbart rimer på kebab, har Doaa har nemlig just åbnet kebab-stedet 'The Döner' på Frederiksberg.

Her langer hun såkaldte Berlin-dönere over disken - en speciel og større kebab end normalt og i et trekantet brød frem for i pita med masser af anderledes salat og med nogle lidt andre dressinger end normalt.

Sådan så det ud i fjor, da Doaa Zaher var med i 'Robinson Ekspeditionen' sidste år. Her sammen med Mie Fitness, der - som bekendt - nåede en hel del længere end Doaa. Foto: Viplay Group

Populær mad-trend

Det er et koncept, der har sin oprindelse i Berlin, men som med tidligere Ekstra Bladet-journalist Christian Kloster blev gjort kendt i København for et par år siden, da han sammen med nogle gutter åbnede stedet Berlin Döner på Vesterbro.

Efterfølgende er flere lignende döner-butikker skudt op, og Doaa Zahers version er altså bare seneste skud på stammen.

Hun fortæller, at det er gået over al forventning, og at hun egentlig er åbnet før tid, fordi der var så stor interesse. Der er nemlig først åbningsfest midt i august, men alligevel har reality-Doaa altså slået dørene op allerede nu.

- Jeg åbnede bare for at teste, men folk strømmede hertil. De sidste to dage har der været kø, hvor folk har måttet vente op til 50 minutter, fortæller hun til mediet, da FrederiksbergLIV stak hovedet forbi den nye madbod.

Hun kalder sig over for mediet for 'kebabnørd' og påstår, at hun brugte omkring 10.000 kroner på retten bare i fjor, ligesom hun flere gange har befundet sig i timelange køer for at smage den legendariske döner fra Musafa's Gemüs Kebap i Berlin.

Doaa Zaher har altid været glad for at prøve nye ting af. Og som hun sagde, da hun blev smidt hjem fra 'Robinson' i fjor:

- Jeg er glad for, at jeg stadig kunne lade mit mindset og min glæde i livet vinde. En af mine sidste kommentarer var jo, 'det kan godt være, jeg ikke er god til at spille, men så er jeg god til så meget andet i mit liv'.