'Robinson'-vinder slået ned

Katrine Hedeman blev sidste år overfaldet og sparket i hovedet under en bytur. Nu er hun endt i en kontrovers med en tidligere konkurrent, der kalder 'Robinson'-vinderen for en kujon

En munter aften i byen endte uhyggelig dramatisk for Katrine Hedeman, der vandt 2021-udgaven af 'Robinson Ekspeditionen'.

Under en bytur i det indre København blev hun i november - kort før finalen af det populære TV3-program løb over skærmen - pludselig og helt umotiveret slået ned bagfra.

- Jeg var i byen med nogle piger - blandt andre Ida (fra 'Robinson Ekspeditionen', red.), og på en sidegade til Strøget bliver jeg pludselig slået ned og sparket i hovedet. Jeg kan ikke huske så meget op til det sker, men det første jeg kan huske efter er, at en politimand holder mig i kraven for at holde mig oppe, siger Katrine Hedeman til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De andre siger, 'du er blevet sparket ned', fortæller Katrine Hedeman, der ender på sygehuset med et blåt øje, skrammer i ansigtet og en seriøs hovedpine. Heldigvis uden alvorlige fysiske skader.

Privat sag

Hun aner ikke, hvem der slog hende ned, men det finder hun ud af, når hun skal møde sin gerningsmand i retten i september.

- Han har angiveligt taget fejl af mig og anden. Det var så bare mig, der endte med at få et par på hovedet, siger Katrine Hedeman, der egentlig ikke havde tænkt sig at fortælle offentligheden om overfaldet. Det er for hende en privat sag - eller var!

Det blev der ændret på, da hendes 'Robinson'-konkurrent søndag aften valgte at lægge noget af en sviner af Katrine Hedeman ud på Instragram.

Amanda Sascha, som Katrine Hedeman ellers blev gode venner med under optagelserne, er mildt sagt utilfreds med, at 'Robinson'-vinderen har været nødt til at trække sig fra arrangementet 'Stjerneboksning', hvor reality-kendisser mødes i ringen og bokser. De to kvinder skulle have bokset mod hinanden.

På en story på Instagram langer Amanda Sascha ud efter Katrine Hedeman og kalder det 'kujon-agtigt' at melde fra. Samtidig siger hun hånligt, at Katrine blev båret gennem 'Robinson' som på en lang badeferie.

På Instagram forklarer Katrine Hededam, at boksetræningen har givet hende angst-symptomer, hvor hun har hyperventileret og ikke kunne trække vejret. En tydelig reaktion på overfaldet i november.

- Jeg er ikke typen, der giver op. Jeg kæmper! I starten troede jeg bare, at jeg var i dårlig form og gav den ekstra gas på cardio-maskinen. Men efter flere anfald af angst har jeg indset, at det ikke har noget med kondi at gøre. Der sker noget psykisk med mig, når jeg bliver ramt langt ude i siden af hovedet under boksetræningen....altså samme side, som jeg blev slået ned fra. Det går bare ikke mere, uddyber hun til Ekstra Bladet.

Derfor har hun valgt at sige stop. Hun er færdig med boksning og træning op til kendis-stævnet.

- Når jeg ikke boksetræner, har jeg det fint. Jeg har nok trukket den for langt, men jeg er ude af det. Jeg er nødt til at passe på mig selv, siger Katrine Hedeman, der ikke har noget til overs for Amanda Saschas kommentarer.

- Hvis der var nogen, der var på badeferie på 'Robinson', så var det Amanda. Ikke en taktisk tanke, ikke et input med noget som helst. Så hvis der var nogen, der var på badeferie, så var det dig, siger Katrine Hedeman som reaktion på Amanda Saschas badeferie-kommentar. Foto: Nent Group Danmark

- Nogle gange tror man, at man har en ven, men så er personen der kun for at få noget berømmelse selv. Hvis man er venner, er man det også i modgang. Så nej, jeg ser hende på ingen måde som en ven mere, siger Katrine Hedeman, der ikke selv har orket at gå på Instagram for at se og høre Amanda Saschas kommentarer.

- Jeg har hørt det fra mine rigtige 'Robinson'-venner og det rigeligt.