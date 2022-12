Roland Lyhr Sørensen, bedre kendt under kunstnernavnet Rock Nalle er død.

Han blev 79 år gammel og døde efter længere tids sygdom.

Dødsfaldet bekræftes i en pressemeddelelse af We Do Music, som var hans managementbureau. Han døde ifølge pressemeddelelsen i sit hjem i Odense onsdag.

Rock Nalle har en lang karriere som musiker bag sig, som har budt på både op og nedture. Den begyndte helt tilbage i 60'erne, hvor han dengang spillede i et band ved navn The Teddy Bears.

I 1966 samarbejdede han med Johnny Reimar om at udgive en dansk version af 'In the midnight hour', som blev hans første hit. Senere blev det også til et samarbejde med Gustav Winckler, hvor de primært fortsatte stilen med at lave danske udgaver af store udenlandske hit. Senere i karrieren samarbejdede han også med Kim Larsen.

Det absolut største hit, Rock Nalle fik, var med sangen 'Go'e gamle fru olsen', som var en dansk udgave af 'Good golly miss molly', og den blev et kæmpehit herhjemme.

Roland Lyhr Sørensen blev 79 år gammel. Foto: Jørgen Sperling/Ritzau Scanpix

Efter flere års karriere som musiker, måtte Rock Nalle dog trække sig fra scenen på grund af personlige problemer og stofmisbrug.

I 1996 blev det dog til et comeback, hvor han har spillet mange koncerter rundt omkring i hele landet og også en række koncerter i udlandet. Det var blandt andet med gruppen 'Theessink, Nalle og Møller', han spillede mange af sine koncerter i Danmark.

I sommeren 2022 var karrieren dog slut. Roland Lyhr Sørensen trak sig tilbage på grund af problemer med helbreddet, og der skulle derfor ikke spilles flere koncerter. Beslutningen blev taget med familien.

