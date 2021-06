Rock-veteranen tjener styrtende med millioner

Der er penge i musik og kunst.

I hvert fald for øboeren Johnny Madsen. Han har udgivet regnskab for 2020 i virksomheden Nesdam, som ifølge selskabsbeskrivelsen har til formål at 'drive virksomhed indenfor underholdningsbranchen og formidle kunstnerisk udfoldelse samt drive investeringsvirksomhed'.

Og det gør han godt.

Fordobler indtjeningen

I 2020 lød bruttofortjenesten for året således på 5.061.475 kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som året før. Faktisk er det den højeste fortjeneste i de seneste 17 år.

Efter skat og andre udgifter lyder årets resultat på 2.863.949 kroner, hvilket også er det højeste siden 2004.

Virksomheden har udbetalt 653.838 kroner i løn til de to ansatte, hvoraf en må forventes at være Madsen selv. Han har dog også givet sig selv en lidt større gave i form af et udbytte på 3.000.000 kroner. Året forinden lød udbyttet blot på 50.000 kroner.

Investeringsdelen går også ganske glimrende i virksomheden, hvor der ved udgangen af 2020 lå aktier til en samlet værdi af seks millioner kroner.

På kistebunden ser alt også ganske glimrende ud for troubadouren, som har svimlende 11,5 millioner kroner liggende i egenkapitalen.

Selvom der er gode penge i musik, så er det kunsten, Johnny Madsen satser på for tiden. Alligevel regner han dog med, at der kommer nyt musik på et tidspunkt. Det fortalte han blandt andet i et større interview med Ekstra Bladet i marts.