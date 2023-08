Røber: Er blevet forelsket

Det er ikke mere end et par uger siden, at youtuberen Astrid Olsen fortalte, at hun hyggede sig på lagnerne med den tidligere 'Bachelorette'-bejler Boris Hiort.

- Jeg boller med en fyr, der hedder Boris, lød det fra youtuberen i hendes radioprogram 'Like Os' på 24syv.

Overfor Her&Nu, der kort efter mødte youtuberen på festivalen AiaSound, understregede Astrid Olsen dog, at de to 'bare boller' og ikke dater.

Men måske de to er begyndt at date nu.

Boris Hiort er i hvert fald gået hen og blevet forelsket. Det fortæller 'Bachelorette'-stjernen i podcasten 'Fantasier', hvor han af vært Elisa Lykke bliver spurgt, om han har fundet kærligheden, og om han er forelsket.

- Ja, lyder det fra Boris til begge spørgsmål.

Opgav

Hele Danmark kom på fornavn med Boris Hiort, da han tonede frem i TV 2-succesen 'Bachelorette'. Her stod han tilbage med Mette Sommers sidste rose.

Men selvom der både blev kysset og krammet og udvekslet kærlige ord undervejs i programmet, så varede kærligheden ikke ved hjemme i Danmark. Efter lidt mere end to måneder kastede de håndklædet i ringen.

- Jeg vil ikke sige, at noget gik galt. Det gik jo bare, som det gik. Vi er bare meget forskellige steder i vores liv. Vi havde svært ved at møde hinanden, og vi kunne ikke få hinanden til at passe ind, så luften gik ligesom lidt ud af ballonen, har Boris tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Derfor blev vi enige om at kaste håndklædet i ringen.

