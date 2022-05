Røber: På antidepressiv

Da Nynne Larsen deltog i 'Divaer i Junglen', var der fart over feltet, men da hun fredag aften troppede op til 'Let røven'-arrangementet i Det Kongelige Teater, hvor der sættes fokus på prostatakræft, var det en anderledes afdæmpet Nynne Larsen.

Hun afslørede forleden på sine sociale medier, at hun har fået konstateret posttraumatisk stress (PTSD), hvilket hun åbnede op om over for den fremmødte presse.

- Nogle dage er gode, og andre er knap så gode, men jeg har nogle dygtige folk omkring mig, der sørger for, at jeg er nogenlunde. Jeg prøver bare at se fremad, fortalte Nynne Larsen og fortsatte:

- I lang tid har jeg boet under et tæppe, faktisk i så lang tid at jeg ikke kunne huske, hvordan det var ikke at bo under det her tæppe. Det var meget med, at jeg gik ud, kom hjem og lagde mig i min seng. Jeg tror mere, det har været folk omkring mig, der har lagt mærke til det, end det har været mig selv.

Får antidepressiv

Årsagen til stressreaktionen er ifølge Nynne Larsen hendes forhold til Robert Hansen. Et forhold der sluttede voldsomt, da de begge erkendte, at de var blevet anholdt i Spanien efter en uoverensstemmelse.

- Jeg får angstanfald, flashbacks og ved hurtige bevægelser trækker jeg mig sammen. Så det er lidt angstprovokerende at stå her, men jeg vil ikke lade det styre mit liv, forklarede hun og fortalte om den videre plan:

- Jeg får noget antidepressiv, som jeg tager, og så skal jeg starte til gruppeterapi, psykolog og... det er bare et kæmpe stort oprydningsarbejde.

Nynne Larsen kæmper med hverdagen for tiden. Foto: Emil Agerskov

Bebrejder ingen

Selvom hun hævder, at det var det turbulente forhold til Robert Hansen, der udløste PTSD'en, så vil hun ikke gå så langt som at give ham skylden for hendes nuværende tilstand, og hun understregede, at hun ikke bebrejder nogen.

- Jeg tror ikke, jeg får noget ud af at bebrejde nogen for noget. Jeg er nødt til at fokusere på mig selv, hvis jeg vil have det godt, og så må han jo gøre, hvad han gør. Jeg kommer ikke videre, hvis jeg går rundt og skyder skylden på andre, sagde hun.