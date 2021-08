Røber sin hemmelighed

REMEES PROJEKT I DETALJER

Der er enormt vigtigt for Remee at pointere, at han ikke er den eneste, som har arbejdet hårdt for at få det nye projekt til at lykkes.

- Jeg har fået det team, jeg gerne ville have. Alle de dygtige mennesker med på vognen, som jeg kunne drømme om at have. Jeg skaber det ikke alene, siger Remee og betoner, at alting har skullet ske på ekstremt kort tid.

- Vi har fået Tokyo Blue, der er et kvindeligt kunstner-ensemble, til at lave hovedværket - et lyskunstværk - som man kan se, når man kommer ind ad døren. Kathrine, som jeg har lavet de fleste af mine projekter med, står for indretning og er super kreativ. Søren Le Schmidt laver straff-uniformer. Julie laver blomster og den kendte discjockey Peter Visti er totalt i gang med at nørde musik, røber Remee om nogle af de mange mennesker, der lige nu er i gang med den helt store planlægning.

Han afslører, at det store lokale på natklubben, som i øvrigt i fordums tid var en kæmpe herskabslejlighed, kommer til at have et specielt navn.

- Main room kommer til at hedde The Kármán Room og er inspireret af The Kármán line (en populær definition på grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum, red.). Vi har fået en perfekt ramme at arbejde i, fortæller Remee og uddyber:

- På ZEN og ARCH havde vi altså nogle benspænd i forhold til placeringen i byen og logisitikken. Det var altså sværere at arbejde med, end når du har fem meter til loftet på Kongens Nytorv, en fed terrasse og en stor lounge, slutter Remee.