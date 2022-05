Rørende detaljer: Sidney Lee begravet

Fredag tog den nærmeste familie og de nærmeste venner afsked med realitystjernen Sidney Lee fra Holmens Kapel på Østerbro.

Det bekræfter flere af Sidney Lees tætte venner over for Ekstra Bladet.

En af dem er Mitchel Nebelong, som var nær ven af Sidney Lee.

Han deltog i begravelsen fredag og fortæller i den forbindelse til Ekstra Bladet, at hans ven igennem mange år fik en smuk afsked.

- Det var en smuk og intens dag – lige i Sidneys ånd. Det var en lille forsamling af folk, der var tæt på Sidney – meget privat, siger han og fortsætter:

- Han blev båret ud fra kapellet til en Slayer-sang. På sin måde var det supersmukt. Da kisten skulle til at blive båret ud, regnede det, men lige som kisten kom ud af kapellet, stoppede regnen – og begyndte først igen, da han blev sænket i jorden. Og solen skinnede uafbrudt, selv om det regnede.

Blomsterhavet var stort, da der blev sagt et sidste farvel til Sidney Lee. Foto: Privat

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Sidney Lees familie ønskede at holde begravelsen privat og for de allernærmeste familiemedlemmer og venner.

Derfor var pressen heller ikke til stede i forbindelse med begravelsen.

Taler og musik

Under seancen ved kapellet blev der holdt en række taler, og der var masser af musik, lader Mitchel Nebelong forstå.

- Jeg var lykkelig for at have Mary-Ann (Sidneys ekskæreste, red.) sammen med mig. Vi var der for hinanden, og det var dejligt og trygt. Vi fik både grædt og grinet – og sunget med på nogle af sangene, fortæller Mitchel Nebelong.

Sidney og Mitchel var gode venner i mange år. Foto: Privat

Efter selve begravelsen var de nærmeste samlet for at mindes Sidney Lee, men hvordan den del forløb, ønsker vennen at holde privat.

- Det er ikke op til mig at dele, hvordan vi samledes efterfølgende og mindede ham - men hele dagen var smuk og rørende.

Bror bekræfter

På Facebook har Sidney Lees lillebror også offentligt delt sin tale, som han holdt til begravelsen og dermed bekræfter han ligeledes, at familien fredag har taget afsked med Sidney Lee.

'Min storebror var næsten syv år ældre end mig, alligevel var vi sammen næsten hele tiden. Men jeg har ikke været særlig gammel, da jeg mærkede at noget ved ham var anderledes', lyder det blandt andet i talen, som Sidney Lees bror har delt offentligt.

Kringlet vej i livet

Her beskriver broderen en lang række minder, han og Sidney Lee har haft sammen i deres barndom.

'At være i min storebrors selskab var ofte som at træde ind i en alternativ virkelighed, hvor kedelige hverdagspligter ikke havde nogen værdi. 'Bliv hjemme fra skole og spil Playstation med mig i stedet, Troels. Bare sig, at du var syg''.

'At sige, at min storebror stak ud fra mængden ville være en eklatant underdrivelse. Derfor har der altid været mennesker, der ville have mig til at forklare hvorfor han var som han var. (...) Sådan var han bare skruet sammen. Hvis noget blev for almindeligt, var det kedeligt, og så skulle det væltes', lyder det blandt andet videre i talen, hvor broderen heller ikke lægger skjul på, at Sidney Lee ikke altid havde det nemt.

'Hans rute gennem livet gik via en kringlet og kroget sti der aldrig før var betrådt. Det var anderledes og ofte spændende. Men det var også en sikker måde at pådrage sig skader og skrammer. Selvfølgelig gik det hårdt ud over ham selv, og hans liv var uoverskueligt rodet i en meget tidlig alder', lyder det blandt andet i den lange tale.

Sidney Lee, der af mange var kendt som kongen af reality, døde 16. maj i en alder af 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.